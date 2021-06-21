REMA создала сервис по подбору ивент-агентства в тендер

Российская ассоциация событийного маркетинга (REMA) создала сервис, который позволит отделам закупок различных компаний подобрать в тендер ивент-агентство, рассказали Sostav в ассоциации. Для этого они могут воспользоваться функцией «Пригласить в тендер» на сайте ассоциации.

Для заявки нужно оставить контактные данные, а также указать планируемый бюджет и срок подачи предложения. «Мы специально не стали создавать дополнительные поля для сбора подробной информации, учитывая, что многие компании не уполномочены раскрывать сведения без подписания NDA, предоставив клиентам возможность прикрепить доступные для разглашения данные», — подчеркивает председатель REMA Артем Минасян.

При необходимости с автором заявки свяжется представитель ассоциации и уточнит детали для обсуждения с ивент-агентствами, входящими в REMA. По его итогам компания получит список и портфолио поставщиков, желающих принять участие в тендере. «Возможно, в процессе переговоров клиент определит несколько задач, тогда специально под них будет сформирован целый пул ивент-агентств, к которым он сможет обращаться», — рассказывает Минасян.

Он отмечает, что сервис будет полезен компаниям в отсутствии единого ресурса для подбора ивент-агентства в тендер и позволит избежать фирм-однодневок. Также участники REMA разработали рекомендации по организации тендерных процедур и структурированию этого процесса. При этом сервис бесплатный, уверяют в ассоциации. В будущем авторы планируют добавить возможность закрепить за компанией менеджера, который будет координировать процесс.

За первые девять месяцев 2020 года оборот российского рынка деловых и корпоративных мероприятий составил 53% от прошлогодних значений. Резкий обвал на 90% случился апреле.