Рекламная группа АДВ объединила закупку ТВ и интернет-рекламы на платформе Aizek

Рекламная группа АДВ в рамках ежегодной конференции АДВ Future of Media представила развитие своей платформы для оптимизации медиаинвестиций брендов Aizek. Она объединит возможности по автоматизированным планированию и закупке теле- и digital-рекламы, а также откроет рекламодателям из сферы FMCG возможность строить атрибуционные модели конверсии digital-рекламы в офлайн продажи.

Возможность платформы планировать и закупать ТВ и digital-инвентарь в едином миксе позволит, в отличие от поканального планирования, лучше оптимизировать стоимость контакта с потребителем. Система самостоятельно определяет, исходя из вводных от селлеров инвентаря и запроса на целевую аудиторию, как и где эффективнее вести коммуникацию и в каких пропорциях составить кросс-канальный медиаплан.

Екатерина Костылева, R&D директор дивизиона АДВ Лаб: «Впервые на российском рынке мы объединяем закупку офлайн и онлайн медиа для поддержания заявленных в плане показателей и их улучшения в режиме реального времени. Последние 5 лет рынок сфокусировался на умном планировании ТВ и digital однако на моменте закупки отдельные медиа не могли ориентироваться друг на друга и оптимизировали показатели только внутри себя, что ввиду волатильности потребления медиа аудиторией могло приводить к колебаниям относительно плановых показателей. Теперь подобные отклонения можно нивилировать, управляя распределением медиавесов между каналами размещения в ходе кампании».

Напомним, платформа Aizek запущена осенью 2017 года и создана для повышения эффективности процесса планирования и закупки медиа на основе данных о потреблении аудитории и ее медиаповедении.

Игорь Перевозчиков, глава дивизионов АДВ Лаб и АДВ Бенчмарк: «Индустрия маркетинга и рекламы меняется, мы видим подтверждение этому и в запросах клиентов, и в возможностях технологий. АДВ развивается в стремлении связать инвестиции в маркетинг с результатами продаж брендов. Aizek — шаг в сторону более глубокого понимания бизнес-задач клиента. Запуская Aizek в прошлом году мы ставили перед собой цель минимум на 10% оптимизировать стоимость контакта с потребителем и на такое же значение повысить конверсию медиаинвестиций в бизнес-результат. Наши ключевые партнеры, крупнейшие российские и иностранные бренды, выразили готовность к эксперименту, и мы рады, что реальность превзошла ожидания. По итогам некоторых рекламных кампаний конверсию медиаинвестиций в бизнес-результат удалось увеличить на 17%. Включенность брендов в процесс и вдохновляющие результаты первого года работы подтверждают, что мы на верном пути».

Несмотря на то, что Aizek обеспечивает процесс рекламной кампании полностью, от определения целевой аудитории до итоговой отчетности, компоненты платформы могут быть использованы и отдельно. Так, Aizek.Persona, модуль, который объединяет данные о потребительских предпочтениях аудитории (покупки тех или иных товаров и товарных категорий) и медиаповедении (предпочтение определенным телеканалам, передачам, сайтам и сервисам) стал для брендов источником потребительских инсайтов, которые теперь используются для подготовки медиастратегий: гранулярное digital-потребление, портфельный менеджмент, планирование спонсорских пакетов теперь осуществляются на основании данных о реальных потребителях.

Благодаря партнерству с X5 Retail Group Aizek получит возможность измерять эффект от инвестиций в рекламу на продажи потребительских товаров в офлайне.

На сегодняшний день до 40% всех фиксированных размещений на региональном телевидении уже закупается АДВ с помощью Aizek, при этом такая расстановка роликов на 13% эффективнее ручной, говорят в АДВ.