В Госдуме предложили урегулировать рекламу о банкротстве

В Госдуме планируют урегулировать рекламу, которая рассказывает о банкротстве. Сейчас россиянам на 100% гарантируют прощение всех долгов, что вводит потребителей в заблуждение, сообщила «Известиям» депутат от «Единой России» Наталья Костенко. По её словам, следует внести поправки в закон «О рекламе». Текст документа разрабатывается, отметила Костенко.

Парламентарий считает, что необходимо чётко определить, кто имеет право помогать гражданам проходить процедуру несостоятельности. В частности, от специалистов нужно требовать определённый опыт в этой сфере и юридическое образование, чтобы людей «не втягивали в дефолт, если они всё ещё могут выплатить долги».

Как отметили изданию в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), зачастую банкротство физических лиц в объявлениях позиционируется как освобождение от обязательств без негативных последствий. При этом приводятся и гарантии сохранения имущества. Однако по словам представителей ведомства, это не соответствует законодательству РФ и в ряде случаев может рассматриваться как введение потребителей в заблуждение.

Служба проанализирует достаточность существующих норм закона для выявления и прекращения недостоверной рекламы по несостоятельности россиян, заверили в ФАС.

С тем, что реклама, которую предлагают урегулировать депутаты, во многих случаях представляет лишь положительную сторону банкротства и умалчивает о последствиях, согласен партнёр юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров.

По его словам, активы клиента (кроме единственного жилья) будут проданы для расчётов с кредиторами. Кроме того, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с оформлением новых займов. Также потребитель не сможет стать руководителем юрлица в течение следующих пяти лет, подчеркнул эксперт.

В 2020 году российские банки просили ФАС ограничить рекламу банкротства физических лиц, чтобы «донести до граждан негативные последствия от процедуры внесудебного банкротства и избежать пропаганды списания долгов среди населения». Инициатором обращения выступила Ассоциация банков России.