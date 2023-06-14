Голливудские фильмы в России стали получать меньше сборов из-за отсутствия рекламы

Около 10−20% кассовых сборов на российском кинорынке приходятся на сборы фильмов, которые демонстрируют на больших экранах без прокатного удостоверения, рассказала «Известиям» главный редактор «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. При этом примерно 20% российского рынка — это показы новинок ушедших из России киностудий. Это влияет на сборы и продажи киносетей, поскольку кинотеатрам приходится отказываться от полноценного пиара новинок.

«У третьих «Стражей» на старте было не более 70 млн руб. К настоящему моменту можно оценочно сказать, что их общая касса по России не превышает 500 млн руб.», — сказала Ромодановская.

По её словам, при наличии прокатного удостоверения рекламная кампания могла бы принести фильму «гораздо больше сборов»: «Стражи Галактики» могли бы набрать в прокате около 5 млрд руб.

Реклама прокатываемых голливудских фильмов может стать поводом получить административный штраф. Однако некоторые опции продвижения всё же используются, сообщили изданию в киносетях. Среди них — ограниченный тираж постеров в самих кинотеатрах, плавающее расписание на сайтах и онлайн-афишах, странички в соцсетях.

По словам экспертов, опрошенных «Известиями», сейчас возможностей для рекламы голливудских фильмов у киносетей немного. В основном это соцсети, сайты кинотеатров и «сарафанное радио». СМИ могли бы помочь в продвижении, но большинство киносетей не хотят делиться с журналистами информацией о прокате, поскольку это может стать причиной штрафа за прокат без удостоверения.

С начала 2023 года сборы кинопроката в России составили 21,2 млрд руб. Это 57% от сборов за весь прошлый год. Наибольший вклад в текущем году внесла семейная комедия «Чебурашка», общие сборы которой составили 6,8 млрд руб.