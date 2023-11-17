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17.11.2023 в 15:26

«Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео» стали лидерами рейтинга омниканальности ритейлеров

В списке собраны компании, которые эффективно работают как в офлайне, так и в онлайне

IT-интегратор AWG и исследовательское агентство Data Insight представили рейтинг омниканальности крупнейших розничных ритейлеров глазами покупателя. В топ-3 вошли «Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео».

На четвёртой позиции в рейтинге «КуулКлевер», на пятой — «Сантехника-онлайн». Также в десятку вошли «Эльдорадо», «Чип и Дип», «Детский мир» «Четыре лапы» и Metro. Полный список компаний можно посмотреть здесь.

Заметнее всего позиции в рейтинге улучшили Fix Price (плюс 65 мест), Metro (плюс 48) и «Аптека 36,6» (плюс 41). Сильнее всего просели OBI (минус 71 позиция), «Иль де Ботэ» (минус 56) и «Связной» (минус 59).

«Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео» стали лидерами рейтинга омниканальности ритейлеров «Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео» стали лидерами рейтинга омниканальности ритейлеров «Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео» стали лидерами рейтинга омниканальности ритейлеров «Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео» стали лидерами рейтинга омниканальности ритейлеров «Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео» стали лидерами рейтинга омниканальности ритейлеров

Чем выше компания в списке, тем ближе она к омниканальной модели магазина, где все форматы покупки бесшовно взаимосвязаны друг с другом и пользователям доступен идеальный потребительский опыт.

Новый рейтинг, третий по счёту, оценивает изменение омниканальности компаний в 2023 году по отношению к 2021 году.

В прошлом рейтинге, который вышел два года назад, в тройке лидеров были «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight. В новом списке последние две компании заняли 8 и 17 места соответственно.

МВидео Перекресток Ритейлеры Рейтинг ВкусВилл Омниканальность
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