«Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео» стали лидерами рейтинга омниканальности ритейлеров

IT-интегратор AWG и исследовательское агентство Data Insight представили рейтинг омниканальности крупнейших розничных ритейлеров глазами покупателя. В топ-3 вошли «Вкусвилл», «Перекрёсток» и «М.Видео».

На четвёртой позиции в рейтинге «КуулКлевер», на пятой — «Сантехника-онлайн». Также в десятку вошли «Эльдорадо», «Чип и Дип», «Детский мир» «Четыре лапы» и Metro. Полный список компаний можно посмотреть здесь.

Заметнее всего позиции в рейтинге улучшили Fix Price (плюс 65 мест), Metro (плюс 48) и «Аптека 36,6» (плюс 41). Сильнее всего просели OBI (минус 71 позиция), «Иль де Ботэ» (минус 56) и «Связной» (минус 59).

Чем выше компания в списке, тем ближе она к омниканальной модели магазина, где все форматы покупки бесшовно взаимосвязаны друг с другом и пользователям доступен идеальный потребительский опыт.

Новый рейтинг, третий по счёту, оценивает изменение омниканальности компаний в 2023 году по отношению к 2021 году.

В прошлом рейтинге, который вышел два года назад, в тройке лидеров были «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight. В новом списке последние две компании заняли 8 и 17 места соответственно.