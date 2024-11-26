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26.11.2024 в 07:20

Регистрацию «Собеседника»* в качестве СМИ признали недействительной

Ранее юрлицо получило статус иноагента

Роскомнадзор через суд лишил ООО «Собеседник-Медиа» лицензии СМИ. По требованию ведомства, суд в Москве признал недействительной регистрацию сайта газеты «Собеседник» (*признана в РФ иноагентом), сообщает ТАСС.

Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил исковые требования Роскомнадзора к ООО «Собеседник-Медиа».

Напомним, в сентябре Минюст РФ внес «Собеседник-Медиа» в реестр иноагентов. После этого редакция объявила о прекращении выпуска газеты. Доступ к электронным ресурсам издания в РФ в настоящее время ограничен.

В самом издании тогда заявляли, что собственно газета «Собеседник», также как другие СМИ издательского дома (включая кроссвордные издания «Рыжий кот» и «Большие бабки»), статус иноагента не получили.

иноагент Собеседник
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