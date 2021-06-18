Ева Польна исполнила гимн воде и соку – микс для «Доброго» записали креаторы Re:evolution

«Мултон», креаторы Re:evolution и команда MediaCom решили необычным способом напомнить зрителям о важности поддерживать баланс жидкости в организме — саундтреком нового ролика «Добрый: вода и сок» стал кавер на песню «Время песок» группы «Гости из будущего». Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.

В качестве основного месседжа промо была выбрана следующая установка: скажите «Да» вкусному миксу воды и сока. Вдохновившись персонажем Джима Керри из культового фильма «Всегда говори "Да"», бренд решил всегда давать положительный ответ полезным и приятным привычкам. А певица Ева Польна подтвердила, что, выбирая такой формат «Доброго», пользователи скажут «Да» хорошему самочувствию и настроению.

«Вода и сок, сок и вода, —

Скажи им «Да»!

Микс «Добрый Вода + Сок»

Натуральный и вкусный, приводит в восторг!»

Вышедший на YouTube ролик уже собрал множество восторженных комментариев. Песня получилась настолько зажигательной, что было решено выпустить трек в аудиоформате с поддержкой в соцсетях и других digital-площадках — популярные блогеры запустят флешмоб в Instagram, в рамках которого расскажут своим подписчикам о двух вещах, которые сочетаются у них так же успешно, как вода и сок в «Добром».

Павел Кузин, Digital Manager «Мултон»: В каждой кампании мы стараемся быть ближе к потребителю, поэтому особое внимание было уделено работе с разными потребительскими сегментами, которым мы доставляем более персонализированные сообщения через инструмент DCO. Это положительно влияет на конверсии охватных инструментов, которые мы затачиваем на performance-показатели.

Команда Re:evolution: В этом проекте мы вдохнули новую жизнь в видеоролик прошлого года, в старую песню любимой многими группы «Гостей из будущего» и, самое главное, в наш продукт. Замечательный получился микс!

Помимо классических медиаинструментов, для эффективной конверсии в покупку также будут запущены персонализированые (DCO) баннеры с учетом интересов и потребностей целевой аудитории продукта.

Перед креаторами стояла задача ярко представить продукт, обновив идею прошлогодней кампании, а перед медийным агентством — сделать эффективный анонс, конвертируя максимальное количество контактов в намерение сделать покупку.

Валерия Кузнецова, Account Director MediaCom : Такая экосистемная поддержка позволит эффективно отработать две главные задачи, которые стоят при запуске нового продукта — знание и первая покупка. Мы сможем построить знание о новинке среди аудитории за счет размещения на охватных площадках, а также стать top of mind для покупателя, делающего выбор у полки, с помощью зажигательного трека. Вовлечение аудитории через флешмоб в соцсетях решит третью, дополнительную задачу, — начать коммуникацию потенциальных покупателей с брендом за счет личного опыта и приятных впечатлений.

Состав творческой группы:

«Мултон» («Добрый», клиент):

Marketing Manager — Анна Жданова

Brand Manager — Анастасия Добрынина

IMC Manager — Анна Реймонте

Marketing communications manager — Анастасия Гадеева

Digital Manager — Павел Кузин

Re:evolution (агентство):

Creator — Илья Джапаридзе

Influence manager — Виктория Емельянова

Client Service Director — Анна Сабурова

Account Director — Анна Яранцева

MediaCom (медиа):

Account Director — Валерия Кузнецова

Senior Media Planner — Анна Маркова

Junior Media Planner — Татьяна Локтионова

Strategic Group Head — Гаяне Читчан

Creative Systems manager — Галина Корукчан

Senior Digital Planner — Екатерина Журавлева

Digital manager — Екатерина Генина