Ева Польна исполнила гимн воде и соку – микс для «Доброго» записали креаторы Re:evolution

«Мултон», креаторы Re:evolution и команда MediaCom решили необычным способом напомнить зрителям о важности поддерживать баланс жидкости в организме — саундтреком нового ролика «Добрый: вода и сок» стал кавер на песню «Время песок» группы «Гости из будущего». Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.
В качестве основного месседжа промо была выбрана следующая установка: скажите «Да» вкусному миксу воды и сока. Вдохновившись персонажем Джима Керри из культового фильма «Всегда говори "Да"», бренд решил всегда давать положительный ответ полезным и приятным привычкам. А певица Ева Польна подтвердила, что, выбирая такой формат «Доброго», пользователи скажут «Да» хорошему самочувствию и настроению.
«Вода и сок, сок и вода, —
Скажи им «Да»!
Микс «Добрый Вода + Сок»
Натуральный и вкусный, приводит в восторг!»
Вышедший на YouTube ролик уже собрал множество восторженных комментариев. Песня получилась настолько зажигательной, что было решено выпустить трек в аудиоформате с поддержкой в соцсетях и других digital-площадках — популярные блогеры запустят флешмоб в Instagram, в рамках которого расскажут своим подписчикам о двух вещах, которые сочетаются у них так же успешно, как вода и сок в «Добром».
Павел Кузин, Digital Manager «Мултон»:
В каждой кампании мы стараемся быть ближе к потребителю, поэтому особое внимание было уделено работе с разными потребительскими сегментами, которым мы доставляем более персонализированные сообщения через инструмент DCO. Это положительно влияет на конверсии охватных инструментов, которые мы затачиваем на performance-показатели.
Команда Re:evolution:
В этом проекте мы вдохнули новую жизнь в видеоролик прошлого года, в старую песню любимой многими группы «Гостей из будущего» и, самое главное, в наш продукт. Замечательный получился микс!
Помимо классических медиаинструментов, для эффективной конверсии в покупку также будут запущены персонализированые (DCO) баннеры с учетом интересов и потребностей целевой аудитории продукта.
Перед креаторами стояла задача ярко представить продукт, обновив идею прошлогодней кампании, а перед медийным агентством — сделать эффективный анонс, конвертируя максимальное количество контактов в намерение сделать покупку.
Валерия Кузнецова, Account Director MediaCom :
Такая экосистемная поддержка позволит эффективно отработать две главные задачи, которые стоят при запуске нового продукта — знание и первая покупка. Мы сможем построить знание о новинке среди аудитории за счет размещения на охватных площадках, а также стать top of mind для покупателя, делающего выбор у полки, с помощью зажигательного трека.
Вовлечение аудитории через флешмоб в соцсетях решит третью, дополнительную задачу, — начать коммуникацию потенциальных покупателей с брендом за счет личного опыта и приятных впечатлений.
Состав творческой группы:
«Мултон» («Добрый», клиент):
Marketing Manager — Анна Жданова
Brand Manager — Анастасия Добрынина
IMC Manager — Анна Реймонте
Marketing communications manager — Анастасия Гадеева
Digital Manager — Павел Кузин
Re:evolution (агентство):
Creator — Илья Джапаридзе
Influence manager — Виктория Емельянова
Client Service Director — Анна Сабурова
Account Director — Анна Яранцева
MediaCom (медиа):
Account Director — Валерия Кузнецова
Senior Media Planner — Анна Маркова
Junior Media Planner — Татьяна Локтионова
Strategic Group Head — Гаяне Читчан
Creative Systems manager — Галина Корукчан
Senior Digital Planner — Екатерина Журавлева
Digital manager — Екатерина Генина