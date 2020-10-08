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08.10.2020 в 06:15

РБК: Алексей Волин уйдёт из Минцифры РФ

У медиа-отрасли и интернета сменится куратор

В ближайшее время из Министерства цифрового развития РФ уйдет замглавы Алексей Волин, который курирует интернет и медиа-отрасль, сообщает РБК со ссылкой на несколько информированных источников.

Волин занял свой пост в 2012 году. После прихода в министерство он стал курировать вопросы медиа-отрасли и интернета, а также участвовал в разработке сети цифрового эфирного телевидения в России. Под его руководством два мультиплекса были запущены, а третий — нет. Его участниками должны были стать региональные телеканалы, которые в итоге продолжают вещать в аналоговой среде.

Также остался нерешенным вопрос с частотами в диапазоне 700 МГц, которые использовались для аналогового вещания. Телекоммуникационная отрасль и часть руководства Минцифры выступают за передачу их под сети четвертого и пятого поколения сотовой связи (4G и 5G), но сам Волин выступал против передачи этих частот операторам связи. Вместо этого он предлагал запустить на них вещание высокой четкости (HDTV).

Свою карьеру Алексей Волин начал в медийном бизнесе в 1986 г. в «РИА Новости», где проработал 10 лет. С 1996 по 1998 г. Волин проработал в администрации президента РФ, сначала начальником отдела СМИ управления по связям с общественностью, а затем первым заместителем начальника этого управления. С 1998 по 2000 г. был председателем правления информационного агентства «РИА Новости» и одновременно зампредседателя правления ВГТРК. Он также руководил Управлением правительственной информации аппарата правительства РФ, возглавлял Издательский дом Родионова и был генеральным директором компании «Амедиа».

Алексей Волин минцифры
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