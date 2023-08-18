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18.08.2023 в 16:50

Правительство утвердило график выходных и праздников на 2024 год

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году, сообщается на сайте ведомства.

В следующем году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, то их было решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Кроме того, нерабочие дни перенесены:

  • с субботы, 27 апреля на понедельник, 29 апреля,
  • с субботы, 2 ноября на вторник, 30 апреля,
  • с субботы, 28 декабря на понедельник, 30 декабря.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

Календарь Выходные дни новогодние праздники 2024
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