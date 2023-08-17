Расходы МФО на рекламу выросли в 1,5 раза до 10 млрд рублей

За первое полугодие текущего года микрофинансовые организации резко увеличили расходы на рекламу и маркетинг, пишет «Коммерсант». По итогам года показатель в целом по рынку вырос в 1,5 раза и составил 10 млрд руб. Некоторые игроки вложили в рекламу более 1,5 млрд руб.

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, стоимость целевого действия по привлечению одного клиента в онлайне увеличилась больше, чем в два раза. МФО платят за него сейчас в среднем 2,8 тыс. руб. Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев уточняет, что цена привлечения в пересчёте на клиента за год выросла на 15−20%. Расходы Webbankir на рекламу и маркетинг за полугодие увеличились на 50%.

Коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов рассказал изданию, что в прошлом году один клик на площадках лидогенерации стоил 70 руб., теперь же превышает 100 руб. для игроков из первой десятки компаний, которые формируют 60% рынка микрокредитования.

Участники рынка прогнозируют, что расходы продолжат увеличиваться, а к концу 2023 года вырастут ещё на 10−15%, утверждает директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев (расходы на рекламу и маркетинг выросли на 10%).

Мехтиев отмечает, что МФО переориентировались от количественного привлечения клиентов к качественному, а это не может стоить дёшево.

«Если в 2021 году компании были готовы кредитовать только исходя из рисковой политики, то сейчас они вынуждены тратить усилия на то, чтобы извлечь из этого пула клиентов тех, кто наименее закредитован в моменте. Эти механики стоят дорого», — подтверждает Марат Аббясов. Также сказывается недостаток площадок для рекламы после ухода из России Google.

Также МФО на фоне роста бизнеса и обострения конкуренции увеличивают закупку трафика. Растут и расходы на продвижение, и рост объёма выдачи займов, говорит финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин.