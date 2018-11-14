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Rambler Group продает крупнейший сервис интернет-покупок Price.ru 

14.11.2018 в 11:50

В роли покупателя выступает холдинг S8 Capital

Rambler Group продаёт 100% акций крупнейшего сервиса интернет-покупок Price.ru холдингу S8 Capital, принадлежащему бизнесмену Армену Саркисяну, сообщили в компании.

В составе Rambler Group из сервиса сравнения цен Price.ru вырос в площадку для экономного онлайн-шоппинга, которая предоставляет кэшбэк на любые покупки в интернете и 11 000 промокодов на скидки. Помимо этого, Price — ведущий ресейлер продуктов Google Ads для SME-сегмента интернет-компаний в России. Совокупный рекламный бюджет, который находится в управлении Price, за этот период вырос в 4,5 раза.

Источник «Коммерсанта», близкий к одной из сторон, уточнил, что стоимость актива составляет около $12 млн. В периметр сделки входят сайт и технологическая платформа, вырученные средства будут направлены на развитие Rambler Group.

«Для нас это успешная сделка, которая подтверждает высокое качество экспертизы Rambler Group в части развития онлайн-проектов. Мы активно продвигали Price.ru с 2016 года, и за это время компания удвоила свою выручку. В то же время, для Rambler Group этот актив не является профильным. Наша стратегия предполагает фокус на сегменте медиа и развлечений, в связи с чем мы приняли решение о продаже Price.ru», — отметил член управляющего комитета Рафаэль Абрамян.

«Приобретение Price.ru соответствует стратегии развития холдинга, 9 на диверсификацию бизнес-направлений и создание единой мультифункциональной цифровой платформы», — уточнила директор по маркетингу и продажам S8 Capital Анастасия Горячева.

Rambler group S8 Capital
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