Rambler Group отследит пиратов трансляций матчей АПЛ

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович призывает всех соблюдать российское законодательство. Как стало известно, компания создала специальную группу по отслеживанию нелегальных трансляций. Это позволит мгновенно вычислять нарушителей.
На ближайшие три года Rambler Group были приобретены эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в российском онлайн-кинотеатре Okko.
Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group:
Я могу сразу сказать, что все пираты, которые будут транслировать контент нелегально, так или иначе являются подписчиками Okko Sport, купившими подписку. Вычислить этого человека мы можем. У нас создана специальная антипиратская группа в Rambler Group. Это отдельные люди, которые будут непосредственно заниматься поиском и защитой интересов нашей компании.
Уже сейчас есть решения суда, вынесенные по архивным правам, которые нам принадлежат, которые незаконно использовалось теми или иным сайтами. Мы очень серьезно подготовились.
Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная старту трансляций матчей Английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт. В рамках своей презентации управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян отметил, что расширение спектра предлагаемого аудитории контента — стратегический вектор развития для группы, охват которой на сегодняшний день превышает 45 млн человек. При этом эксклюзивный контент предоставляет уникальные преимущества онлайн-сервисам. Это и стало одной из ключевых причин, почему Rambler Group выбрала трансляции Английской Премьер-лиги. Помимо Okko Спорт самые громкие и ожидаемые матчи планируется показывать в кинозалах объединенной киносети.