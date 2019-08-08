Rambler Group отследит пиратов трансляций матчей АПЛ

Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group:

Я могу сразу сказать, что все пираты, которые будут транслировать контент нелегально, так или иначе являются подписчиками Okko Sport, купившими подписку. Вычислить этого человека мы можем. У нас создана специальная антипиратская группа в Rambler Group. Это отдельные люди, которые будут непосредственно заниматься поиском и защитой интересов нашей компании.

Уже сейчас есть решения суда, вынесенные по архивным правам, которые нам принадлежат, которые незаконно использовалось теми или иным сайтами. Мы очень серьезно подготовились.