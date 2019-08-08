Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.08.2019 в 15:15

Rambler Group отследит пиратов трансляций матчей АПЛ

Организаторы пиратских трансляций не выйдут сухими из воды

Depositphotos

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович призывает всех соблюдать российское законодательство. Как стало известно, компания создала специальную группу по отслеживанию нелегальных трансляций. Это позволит мгновенно вычислять нарушителей.

На ближайшие три года Rambler Group были приобретены эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в российском онлайн-кинотеатре Okko.

Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group:

Я могу сразу сказать, что все пираты, которые будут транслировать контент нелегально, так или иначе являются подписчиками Okko Sport, купившими подписку. Вычислить этого человека мы можем. У нас создана специальная антипиратская группа в Rambler Group. Это отдельные люди, которые будут непосредственно заниматься поиском и защитой интересов нашей компании.

Уже сейчас есть решения суда, вынесенные по архивным правам, которые нам принадлежат, которые незаконно использовалось теми или иным сайтами. Мы очень серьезно подготовились.

Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная старту трансляций матчей Английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт. В рамках своей презентации управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян отметил, что расширение спектра предлагаемого аудитории контента — стратегический вектор развития для группы, охват которой на сегодняшний день превышает 45 млн человек. При этом эксклюзивный контент предоставляет уникальные преимущества онлайн-сервисам. Это и стало одной из ключевых причин, почему Rambler Group выбрала трансляции Английской Премьер-лиги. Помимо Okko Спорт самые громкие и ожидаемые матчи планируется показывать в кинозалах объединенной киносети.

Rambler group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.