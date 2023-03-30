Raiffeisen Bank рассматривает возможность продажи российских активов

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи российского подразделения, говорится в сообщении пресс-службы на сайте компании.

Для сохранения лицензии «дочка» Raiffeisen пока продолжит «некоторую банковскую деятельность» в стране в соответствии с условиями своей лицензии, а также будет поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло снижение деловой активности компании в России.

Генеральный директор RBI Йоханн Штробль отметил, что зарубежная организация пока не может в быстрые сроки избавиться от всего бизнеса в России.

В России группа RBI представлена «Райффайзенбанком», а также управляющей, страховой и лизинговой компаниями. В подразделениях группы работает более 9000 человек.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал Raiffeisen Bank International покинуть российский рынок. На немедленном уходе регулятор не настаивал, но источники Reuters отметили, что регулятор ожидает каких-то действий, включая продажу или закрытие российского подразделения.

С февраля 2022 года финансовая организация прекратила работу с некоторыми крупными российскими клиентами. В итоге корпоративный портфель кредитов локальному бизнесу сократился на 30%. В феврале 2023 года группа приостановила валютные расчёты с пятью банками из России.