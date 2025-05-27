«Райффайзенбанк» подал иск к «Р-фарму» на 29 млн евро

«Райффайзенбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к компаниям «Р-фарм» и «Р-фарм холдинг» на сумму 29,4 млн евро (около 2,7 млрд руб. по курсу Банка России на 26 мая). На это обратили внимание «Ведомости».

Исковое заявление принято к производству 13 мая, следующее заседание назначено на 11 августа 2025 года. В качестве третьего лица к делу привлечена немецкая структура группы — R-Pharm Germany. Сути требований в материалах дела не приводится. Банк и компании-ответчики отказались от комментариев.

Как предполагает издание, иск может быть связан с кредитным соглашением, заключенным в 2021 году между «Райффайзенбанком» и R-Pharm Germany на сумму 50 млн евро. Средства предназначались «Р-фарму» для запуска производства вакцин против COVID-19 и биотехнологических препаратов на базе завода в Иллертиссене.

Однако проект так и не был реализован: вакцина «Спутник V» не получила одобрения Европейского медицинского агентства, а препарат для терапии ревматоидного артрита олокизумаб (торговое наименование «Артлегиа») не прошел регистрацию в ЕС.

На фоне санкций и политических ограничений, наложенных на российские компании в Европе после 2022 года, «Р-фарм» перенес производство олокизумаба из Германии в Ярославль и сосредоточился на рынках СНГ. Завод в Иллертиссене, приобретенный у Pfizer в 2014 году, продолжал контрактное производство для иностранных компаний, однако поставки в Россию были ограниченными.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что иск вряд ли отразится на российском рынке: завод изначально ориентировался на Европу.

В ответ на претензии банка «Р-фарм» и «Р-фарм холдинг» подали встречный иск. По мнению юристов, компания может попытаться признать кредитный договор утратившим силу из-за невозможности исполнения, вызванной санкциями и отказом регуляторов. Однако шансы на удовлетворение таких требований в российской судебной практике невелики.