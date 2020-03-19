Александр Гудков стал эксцентричной гадалкой в новой кампании «Райффайзенбанк» и MullenLowe Moscow

«Райффайзенбанк» вместе с агентством MullenLowe Moscow запустил рекламную кампанию по продвижению карты с кэшбэком рублями на всё. Коммуникационная задача — рассказать о новой карте и стимулировать клиентов отказаться от запутанных бонусных схем.
История строится вокруг нетривиальной ситуации: героиня приходит к гадалке, которая предсказывает ей массу жизненных проблем и трудностей. Сначала кажется, что речь идет об избраннике героини, но потом мы понимаем — это все про сложности кэшбэка.
На роль эксцентричной гадалки был приглашен популярный комик и сценарист Александр Гудков. Перед ним стояла непростая актерская задача, ведь его персонаж — это собирательный образ абсурдных условий по кэшбэк-картам на рынке.
Состав творческой группы:
«Райффайзенбанк»
Маркетинг-директор — Иван Курочкин
Начальник отдела маркетинговых коммуникаций — Михаил Зуров
Бренд-директор — Юрий Ветров
Вице-президент по дизайну — Марина Гореликова
Старший менеджер по маркетингу продукта — Ольга Петрович
MullenLowe Moscow
Стратегический директор — Екатерина Аксенова
Креативный директор — Павел Ботев
Старший арт-директор — Максим Новиков
Копирайтеры — Даниил Смирнов, Юлия Фомина
Директор по работе с клиентами — Виктория Рубненкова
Директор отдела ТВ-производства — Максим Копышев
Продюсер — Шана Тавелинская
ProFilm
Режиссер — Елена Цодыковская
Оператор — Егор Процко
Исполнительный продюсер — Олеся Шепелева
Продюсер — Мария Ходырева
Ассистент продюсера — Софья Новикова
Ассистент продюсера — Александра Полянцева