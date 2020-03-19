Александр Гудков стал эксцентричной гадалкой в новой кампании «Райффайзенбанк» и MullenLowe Moscow

«Райффайзенбанк» вместе с агентством MullenLowe Moscow запустил рекламную кампанию по продвижению карты с кэшбэком рублями на всё. Коммуникационная задача — рассказать о новой карте и стимулировать клиентов отказаться от запутанных бонусных схем.

История строится вокруг нетривиальной ситуации: героиня приходит к гадалке, которая предсказывает ей массу жизненных проблем и трудностей. Сначала кажется, что речь идет об избраннике героини, но потом мы понимаем — это все про сложности кэшбэка.

На роль эксцентричной гадалки был приглашен популярный комик и сценарист Александр Гудков. Перед ним стояла непростая актерская задача, ведь его персонаж — это собирательный образ абсурдных условий по кэшбэк-картам на рынке.

Состав творческой группы:

«Райффайзенбанк»

Маркетинг-директор — Иван Курочкин

Начальник отдела маркетинговых коммуникаций — Михаил Зуров

Бренд-директор — Юрий Ветров

Вице-президент по дизайну — Марина Гореликова

Старший менеджер по маркетингу продукта — Ольга Петрович

MullenLowe Moscow

Стратегический директор — Екатерина Аксенова

Креативный директор — Павел Ботев

Старший арт-директор — Максим Новиков

Копирайтеры — Даниил Смирнов, Юлия Фомина

Директор по работе с клиентами — Виктория Рубненкова

Директор отдела ТВ-производства — Максим Копышев

Продюсер — Шана Тавелинская

ProFilm

Режиссер — Елена Цодыковская

Оператор — Егор Процко

Исполнительный продюсер — Олеся Шепелева

Продюсер — Мария Ходырева

Ассистент продюсера — Софья Новикова

Ассистент продюсера — Александра Полянцева