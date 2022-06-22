Райан Рейнольдс создал НКО для поддержки начинающих креаторов

Райан Рейнольдс запускает новую некоммерческую организацию (НКО) Creative Ladder, чтобы облегчить продвижение по карьерной лестнице для представителей творческих профессий. Организация будет предлагать программы и услуги для студентов и молодых специалистов, заинтересованных в маркетинге, рекламе, дизайне и коммерческом производстве. Одной из целей НКО станет помощь представителям маргинализированных сообществ. Об этом Рейнольдс объявил на панели Cannes Lions, организованной Bloomberg, передаёт Adweek.

Наряду с самим Рейнольдсом организацию возглавят создательница бренда одежды District of Clothing Дионна Дорси Кэллоуэй и Дэвид Гринер, международный издатель издания Adweek. Дионна Дорси займёт пост генерального директора Creative Ladder, а Гринер уйдёт с поста издателя и станет директором по контенту новой НКО. При этом он продолжит сотрудничать с Adweek, а издание будет оказывать информационную поддержку Creative Ladder.

На первых порах организацию профинансирует Deloitte — её первоначальный взнос составит $500 тыс. Кроме того, компания станет стратегическим партнёром НКО. Также поддержит Creative Ladder на старте гостиничный гигант Hilton.

«Являясь одним из основателей проекта The Creative Ladder, Deloitte рада поддержать их миссию по расширению потока профессионалов разных рас и этнических групп, стремящихся сделать карьеру в творческой сфере, и создать новые пути лидерства для следующего поколения творческих профессионалов», — заявила Джанет Фаутти, исполнительный председатель Deloitte U.S.

«Недостаточно представленные сообщества не имели таких же возможностей для общения и карьерного роста, как большинство творческих людей. Создание более разнообразного пула талантов — важный шаг в создании справедливого будущего для нескольких творческих сегментов», — отметила Фаутти.

Марк Вайнштейн, директор по маркетингу Hilton, добавил: «Мы рады объединить усилия с Creative Ladder, чтобы повысить осведомлённость и инклюзивность карьеры в маркетинге». Он также отметил, что такой подход позволит усилить работу компаний за счёт контактов с представителями разных культур.

Официальный старт Creative Ladder состоится этой осенью. Запуск начнётся с конференции по креативному лидерству и шестимесячного виртуального обучения навыкам управления. Управление НКО поддержат руководители Snap, TBWA, The Martin Agency, VaynerMedia и других компаний.