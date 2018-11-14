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Радиовещание в интернете объединит единый плеер

14.11.2018 в 08:40

Радиохолдинги задумались о создании единой платформы

Depositphotos

Крупные радиохолдинги договорились о разработке единого радиоплеера для продвижения контента в интернете. Разработкой концепции занимается рабочая группа, созданная на базе Российской академии радио, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по корпоративным отношениям и связям с госорганами «Газпром-медиа радио» Юрия Анисимова.

Предполагается, что через единую платформу смогут вещать радиостанции, у которых есть эфирные частоты. Плеер будет размещен во всех средах, где пользователи могут прослушивать аудиоконтент: в частности, на сайтах, на мобильных платформах iOS и Android, в умных колонках.

«Основная цель — предоставить слушателю максимально удобную возможность прослушивания радио в интернете. Дополнительные возможности монетизации не являются целью этого проекта», — уточнил заместитель гендиректора Европейской медиагруппы Александр Полесицкий.

В рабочую группу по разработке вошли представители «ГПМ радио», Европейской медиагруппы, Krutoy Media, «Мультимедиа холдинга» и «Выбери радио». Плеер может запуститься уже к середине лета следующего года.

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