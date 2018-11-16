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ЕМГ запустила радиостанцию бардовской песни

16.11.2018 в 10:15

«Калина Красная» начнет вещать на частотах «Радио для друзей» и молодежной станции Studio 21

Depositphotos

Радиохолдинг «Европейская медиагруппа» запустил новую радиостанцию под названием «Калина Красная». Музыкальный эфир будет строиться вокруг авторской песни, в эфире будут звучать произведения Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Олега Митяева, а также музыка из советского кино.

Новый проект холдинга уже начал вещание в Тольятти (107.4 FM), в ближайшее время станция появится в Ставрополе (102.6 FM) и Рязани (106.7 FM). Ранее на этих частотах вещали «Радио для друзей» и молодежная станция Studio 21.

Кроме регионального FM вещания «Калину Красную» можно будет услышать по всей России с помощью мобильного приложения.

«ЕМГ находится в постоянном поиске новых путей развития. Это касается и бизнеса, и творчества. Идея запустить радио этого формата зрела давно: огромный пласт российского и советского музыкального и поэтического творчества незаслуженно не имеет сегодня прописки в радиоэфире», — комментирует Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы».

ЕМГ
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