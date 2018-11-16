ЕМГ запустила радиостанцию бардовской песни

Радиохолдинг «Европейская медиагруппа» запустил новую радиостанцию под названием «Калина Красная». Музыкальный эфир будет строиться вокруг авторской песни, в эфире будут звучать произведения Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Олега Митяева, а также музыка из советского кино.

Новый проект холдинга уже начал вещание в Тольятти (107.4 FM), в ближайшее время станция появится в Ставрополе (102.6 FM) и Рязани (106.7 FM). Ранее на этих частотах вещали «Радио для друзей» и молодежная станция Studio 21.

Кроме регионального FM вещания «Калину Красную» можно будет услышать по всей России с помощью мобильного приложения.