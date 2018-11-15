Работодателям запретили «сжигать» неиспользованные отпуска уволенных сотрудников

Неиспользованные дни отпуска уволенных сотрудников перестанут сгорать. Конституционный суд решил, что нынешнее положение конвенции «Об оплачиваемых отпусках», принятой в 2011 году, регулирует права действующих сотрудников и не распространяется на право работника на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, пишут «Ведомости».

В документе говорится, что две недели ежегодного оплачиваемого отпуска используются не позже, чем в течение одного года, оставшиеся дни нужно отгулять в течение 18 месяцев после окончания года, за который предоставляется отпуск. Например, если у работника в 2017 году было 28 дней отпуска, он должен был отгулять как минимум 14 дней подряд, а оставшиеся дни использовать до 1 июля 2019 года.

Юрист PwC Legal Давид Денисенко отметил, что до ратификации конвенции российские суды всегда вставали на сторону уволенных сотрудников и обязывали работодателей выплачивать им компенсации за все дни неиспользованного отпуска. Однако после вступления изменений в 2011 году в некоторых регионах сформировалась судебная практика, получившая название «сгорание отпусков». Теперь работодателям стоит учитывать это при расчете выплат уволенным работникам — в них необходимо включать компенсацию за все дни неиспользованного отпуска.

Если компания «сжигала отпуска» уволенных работников, бывшие работники могут предъявить претензии. Кроме того, срок, в течение которого можно обратиться в суд за компенсацией, не ограничивается.