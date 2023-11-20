Группа Qiwi в шесть раз увеличила выручку сегмента цифрового маркетинга за счёт RealWeb

Группа Qiwi отчиталась о финансовых результатах за третий квартал 2023 года. Общая чистая выручка компании по МСФО увеличилась на 0,8% год к году — до 8,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за третий квартал упала на 24% год к году и составила 3,6 млрд руб.

Чистая выручка в сегменте платёжных сервисов в третьем квартале сократилась на 12,9% — до 6,6 млрд руб. Снижение связано с действием временных ограничений Банка России. Оно было компенсировано ростом выручки в небанковских сегментах группы, говорится в отчёте Qiwi.

С 2023 года Qiwi начала выделять сегмент «Цифровой маркетинг» (Digital Marketing, DM). Его чистая выручка за третий квартал 2023-го увеличилась на 542,8% год к году, до почти 1,17 млрд руб., благодаря приобретению диджитал-агентства RealWeb в декабре 2022 года и высоким показателям маркетинговой платформы Flocktory .

Скорректированная чистая прибыль DM в третьем квартале выросла до 272 млн руб. «за счёт роста чистой выручки Flocktory и консолидации нового бизнеса RealWeb». Скорректированная маржа чистой прибыли сегмента составила 23,3%.

Чистая выручка Qiwi за 9 месяцев текущего года выросла на 5,2% и составила 26,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 30% — до 12,9 млрд руб. против 9,9 млрд руб. за 9 месяцев 2022 года.

Скорректированная EBITDA за 9 месяцев 2023-го составила 13,1 млрд руб. Показатель снизился на 19,5% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года — 16,3 млрд руб. В третьем квартале 2023-го скорректированная EBITDA сократилась более чем на треть — до 3,6 млрд руб. Как сказано в отчёте, падение произошло в основном за счёт увеличения расходов на персонал и операционные улучшения для обеспечения будущего роста бизнеса и консолидации RealWeb с начала 2023 года.

Рентабельность группы по EBITDA за первые три квартала 2023 года сократилась до 49,4% (с 64,5% годом ранее). В третьем квартале данный показатель упал до 40,5%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года он был на уровне 64,4%.

По итогам третьего квартала расходы Qiwi на персонал выросли на 55,2% и превысили 3 млрд руб. Компания указала, что в них вошли найм новых сотрудников для разработки продуктов, увеличение размера зарплат и бонусов для сотрудников сегмента платёжных сервисов, а также консолидация нового подразделения RealWeb. Доля расходов на персонал от общей чистой выручки выросла до 35,1%.

Сейчас Qiwi продолжает процесс разделения бизнеса на международный и российский сегменты, говорится в отчёте. Данный процесс — одно из условий для сохранения листинга компании на американской бирже Nasdaq. Завершить его планируется до 31 января 2024 года.

Группа Qiwi управляет одним из крупнейших в России платёжных сервисов. Основной владелец компании — Сергей Солонин.