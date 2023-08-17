Qiwi в семь раз нарастила выручку сегмента цифрового маркетинга за счёт покупки RealWeb

Группа Qiwi отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2023 года. Общая чистая выручка компании снизилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до 9,2 млрд руб. По итогам первого полугодия этот показатель вырос на 7,5% и составил 17,7 млрд руб. Основными драйверами роста стали сегменты корпоративных и прочих сервисов, а также цифрового маркетинга. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

С 2023 года Qiwi в своей отчётности начала выделять сегмент «Цифровой маркетинг» (Digital Marketing, DM). Его чистая выручка за второй квартал увеличилась на 627,6% год к году, до 930 млн руб., благодаря приобретению диджитал-агентства RealWeb в декабре 2022 года и увеличению числа клиентов и поставщиков трафика маркетинговой платформы Flocktory. Чистая выручка сегмента DM в первом полугодии 2023 года составила 1,7 млрд руб. Для сравнения: годом ранее показатель был на уровне 285 млн руб.

Скорректированная чистая прибыль DM за второй квартал выросла до 213 млн руб. «благодаря росту чистой выручки Flocktory и консолидации нового бизнеса RealWeb». Скорректированная маржа чистой прибыли DM составила 22,9%, указали в компании.

Операционные расходы группы увеличились на 23,1% в годовом исчислении до 4,45 млрд руб. «в основном за счёт увеличения расходов на обеспечение роста бизнеса и приобретения RealWeb, частично компенсированного восстановлением кредитных убытков».

Чистая выручка в сегменте платёжных сервисов в январе — июне текущего года снизилась на 5,4% — до 14,2 млрд руб. Во втором квартале этот показатель упал на 22,6% — до 7,2 млрд руб.

Объём платежей в сегменте платёжных сервисов за первое полугодие 2023-го вырос на 13,7% — до 974 млрд рублей. Во втором квартале этот показатель вырос на 1% — до 505 млрд руб.

В Qiwi подчеркнули, что планомерно осуществлюет объявленную ранее реструктуризацию бизнеса. На данный момент завершена оценка российских активов, они консолидированы на базе АО «Киви». Менеджмент совместно со специальным комитетом из независимых членов совета директоров компании и внешними консультантами прорабатывают разные варианты разделения российского и международного периметров группы.

Также в компании подчеркнули, что ведут диалог с Банком России по поводу выданного «Qiwi банку» предписания. Группа провела анализ влияния этих ограничений на бизнес. По результатам пессимистичного сценария негативный эффект для объёма платежей группы в первом полугодии 2023 года мог бы составить до 20%, для чистой выручки — до 25%, для скорректированной чистой прибыли — до 40%.

Отмечается, что предписание действует с 26 июля, поэтому эффект текущих ограничений на полный 2023 год будет существенно меньше, считают в группе. «Более того, стресс-тест не учитывает, что мы продолжаем развивать бизнес и, при необходимости, будем готовы оптимизировать издержки. Эти факторы позволят уменьшить негативные последствия предписания, ограничившего работу "Qiwi банка"», — отметил генеральный директор Qiwi Андрей Протопопов.

Группа Qiwi управляет одним из крупнейших в России платёжных сервисов. Основной владелец компании с долей в 71,2% голосов Сергей — Солонин.