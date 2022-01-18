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18+
18.01.2022 в 12:12

«Пятёрочка» и «Перекрёсток» сменили руководителей

Владислав Курбатов перейдёт из «Перекрёстка» на пост главы «Пятёрочки», а его место займёт Владимир Садовин

Торговые сети « Пятёрочка » и « ПЕРЕКРЕСТОК » (входят в X5 Retail Group) единовременно сменили руководителей: Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора «Перекрёстка», назначен главой «Пятёрочки» вместо Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию. Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел, сообщила группа.

Сеть «Перекрёсток» возглавит Владимир Садовин, который пришел в Х5 в 2021 году на должность директора по стратегическому маркетингу, — рассказали Forbes в компании. «Он обладает более чем 20-летним опытом работы на предприятиях розничной торговли, в том числе с 2004 по 2018 год возглавлял компанию «Азбука вкуса», — сказано в сообщении Х5.

За четыре года управлением «Пятёрочкой» Гончарову удалось сократить потери и текучку кадров, нарастить доходность, включая рост двукратный рост продаж, до 2 трлн руб., а также увеличить число магазинов с 13 тыс. до 18 тыс., отметил в сообщении Х5 Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор группы.

Курбатов займётся закреплением лидерства сети в формате магазинов у дома, повышением плотности продаж, улучшением ценового восприятия и повышением эффективности за счёт сокращения расходов

X5 Retail Group Перекресток Пятерочка
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