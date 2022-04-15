Путин создал комиссию по суверенитету в сфере IT

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере информационной инфраструктуры. Задачей комиссии является разработка мер по обеспечению безопасности.

Состав комиссии будет окончательно сформирован в течение месяца. Её возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в состав войдут профильные министры, а также руководители Центробанка, МВД, Службы внешней разведки, «Ростеха».



Комиссия должна выработать меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры России. В её задачи войдут:

оценка уровня технологической независимости критической инфраструктуры от иностранных технологий;

разработка предложений по импортозамещению в этой области;

анализ эффективности работы организаций, которые обеспечивают технологический суверенитет страны;

прогнозирование, выявление и оценка внутренних и внешних угроз в сфере развития ИТ;

разработка правового регулирования в области ИТ-суверенитета;

подготовка предложений Совбезу на тему формирования госполитики в сфере поддержки российской продукции и использования ИТ в том числе для задач обороны страны и обеспечения правопорядка, включая предотвращение угроз нацбезопасности в области ИТ-суверенитета.

Путин ранее подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне западных санкций. Они включают налоговые льготы и преференции. Так, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.