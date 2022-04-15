Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+18
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.04.2022 в 06:35

Путин создал комиссию по суверенитету в сфере IT

Её возглавит Дмитрий Медведев

1

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере информационной инфраструктуры. Задачей комиссии является разработка мер по обеспечению безопасности.

Состав комиссии будет окончательно сформирован в течение месяца. Её возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в состав войдут профильные министры, а также руководители Центробанка, МВД, Службы внешней разведки, «Ростеха».

Комиссия должна выработать меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры России. В её задачи войдут:

  • оценка уровня технологической независимости критической инфраструктуры от иностранных технологий;
  • разработка предложений по импортозамещению в этой области;
  • анализ эффективности работы организаций, которые обеспечивают технологический суверенитет страны;
  • прогнозирование, выявление и оценка внутренних и внешних угроз в сфере развития ИТ;
  • разработка правового регулирования в области ИТ-суверенитета;
  • подготовка предложений Совбезу на тему формирования госполитики в сфере поддержки российской продукции и использования ИТ в том числе для задач обороны страны и обеспечения правопорядка, включая предотвращение угроз нацбезопасности в области ИТ-суверенитета.

Путин ранее подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне западных санкций. Они включают налоговые льготы и преференции. Так, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.

IT Совбез
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.