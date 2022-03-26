Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах

Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. Меры поддержки предназначены как для компаний, так и для граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ниже представлены основные положения.
- Закон предусматривает заморозку кадастровой стоимости для исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога на уровне 1 января 2022 года. Аналогичная норма следует и для организаций.
- Принятый закон освобождает от НДФЛ полученные в 2021−2023 годах доходы в виде материальной выгоды, а также проценты по вкладам, остаткам на счетах банков, полученные в 2021−2022 годах.
- Продлеваются полномочия субъектов РФ устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве ИП на упрощенную систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения (ПСН), налоговые каникулы в виде налоговой ставки в размере 0%. Эта норма будет действовать до конца 2024 года.
- В 2022 (с 9 марта) и 2023 годах предлагается отказаться от применения нормы о повышенном размере пени с 31-го дня просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования в отношении организаций. Ставка будет снижена до 1/300. В настоящее время пеня за каждый календарный день просрочки по уплате налога определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.
- На 2022−2023 года фиксируются расширенные интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам.
- Иностранным организациям предоставляется право представлять в налоговые органы сведения об участниках по итогам 2021 года не до 28 марта, а до 31 декабря 2022 года.
- В два раза, с 60 млн до 120 млн рублей, увеличивается порог признания контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами. Не будут признаваться контролируемыми сделки между взаимозависимыми лицами, по которым одна из сторон применяет инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций и доходы по которым признаются с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
- Вводятся ограничения на применение ответственности за непредставление налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли или убытка контролируемой иностранной компании (КИК) за 2020−2021 годы.
- Принятый законопроект устанавливает на пять лет нулевую ставку НДС в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление или иное право объектов туристской инфраструктуры, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года. Ставка будет применяться в течение пяти лет с момента введения объекта в эксплуатацию.
- С 2022 года устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0% для аккредитованных организаций в отрасли информационных технологий. Сейчас она составляет 3%.
- Вводится ускоренный возврат НДС для всех компаний, которые не находятся в процедуре банкротства или процессе реорганизации либо ликвидации. Они смогут пользоваться заявительным порядком возврата налога, позволяющим вернуть или зачесть сумму налога еще до завершения камеральной проверки поданной декларации. Согласно принятым поправкам, компаниям в рамках заявительного порядка не придется предоставлять банковскую гарантию или поручительство, если заявленная к возмещению сумма не превышает сумму налогов и страховых сборов за предыдущий год