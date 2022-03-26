Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах

Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. Меры поддержки предназначены как для компаний, так и для граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ниже представлены основные положения.

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