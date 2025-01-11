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18+
11.01.2025 в 15:16

Путь улитки стал олицетворением финансового успеха в рекламе Wealthsimple

Инвестиционная компания мотивирует клиентов на достижение цели

Инвестиционная компания Wealthsimple выпустила рекламный ролик, в котором сравнила путь к финансовому успеху с движением улитки.

С помощью видео компания решила мотивировать своих клиентов на достижение целей, которые. В ролике «Sluggish» улитка пытается пересечь, казалось бы, нескончаемый тротуар. Она преодолевает препятствия, сталкивается с трудностями, но медленно и верно двигается к цели.

Путь улитки напомнил, что финансовый успех не всегда бывает быстрым, но самые упорные его достигают несмотря ни на что.

Wealthsimple
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