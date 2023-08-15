Пушной и Галыгин исполнили кавер-версию хита «Учат в школе»

«Как "скоро в школу"?» — воскликнет каждая мама в конце августа. Ведь у многих родителей подготовка к школе ассоциируется с нервным поиском гаджетов для учебы и большими затратами. Пушной и Галыгин напомнили, что нужную технику по выгодной цене всегда можно приобрести в сети магазинов «М-Видео-Эльдорадо». Особенно сейчас, в разгар «Умной пятницы». В честь акции амбассадоры бренда исполнили кавер-версию хита «Чему учат в школе» в окружении школьного хора.

Александр Пушной снова примерил школьную форму, вернувшись к образу гитариста AC/DC, а Вадим Галыгин предстал в роли учительницы пения.

Ролик будет демонстрироваться в эфире ТВ, в OLV и в медиаканалах ритейлера.

Состав творческой группы

М.Видео-Эльдорадо (клиент)

Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента: Василий Большаков

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Елизавета Давыдова

Ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям: Александр Барабанов

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Владимир Корниенко



Instinct (креативное агентство)

Ball-Park (продакшн)