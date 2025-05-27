Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.05.2025 в 10:47

В России зафиксировали резкий рост мобильного трафика психологических сервисов

Рост посещаемости таких платформ обеспечивают молодежь и женская аудитория

В первом квартале 2025 года мобильный интернет-трафик российских психологических онлайн-сервисов увеличился более чем в два раза — на 116%, а посещаемость таких платформ выросла на 58%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Smart Ranking.

Рост показателей подтвердили сразу два крупных игрока из телемедицинского сегмента — «Сберздоровье» и «Ясно». Авторы исследования также отмечают, что средний возраст пользователей психологических онлайн-сервисов снизился до 24 лет. Такой сдвиг обусловлен в том числе популяризацией тем ментального здоровья в социальных сетях, где обсуждения психологических проблем перестали быть табу и превратились в тренд.

Особое внимание уделяется женской аудитории, которая составляет большинство обращений за психологической поддержкой. Внутренние данные сервиса «Ясно» фиксируют устойчивый рост потребности именно среди молодежи и женщин, что подтверждает изменение структуры запросов и расширение сегмента пользователей.

Увеличение спроса на онлайн-терапию среди молодежи способно выступить важным фактором роста доходов телемедицинских платформ, предоставляющих подобные услуги, поскольку поколение Z является не только самым многочисленным, но и стратегически значимым сегментом для развития цифрового рынка в перспективе, пояснили эксперты.

По данным исследования, российский рынок медицинских технологий в первом квартале 2025 года вырос на 16,2% относительно того же периода прошлого года. При этом совокупная выручка 70 крупнейших медтех-компаний, работающих в стране, достигла 13,1 млрд руб. Вместе с тем в сравнении с четвертым кварталом 2024 года общий объем выручки снизился на 31%. Компании связывают это со смещением акцентов на завершение контрактов, заключенных в 2024 году, вместо активного привлечения новых продаж.

Россия Психолог
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.