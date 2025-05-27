В России зафиксировали резкий рост мобильного трафика психологических сервисов

В первом квартале 2025 года мобильный интернет-трафик российских психологических онлайн-сервисов увеличился более чем в два раза — на 116%, а посещаемость таких платформ выросла на 58%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Smart Ranking.

Рост показателей подтвердили сразу два крупных игрока из телемедицинского сегмента — «Сберздоровье» и «Ясно». Авторы исследования также отмечают, что средний возраст пользователей психологических онлайн-сервисов снизился до 24 лет. Такой сдвиг обусловлен в том числе популяризацией тем ментального здоровья в социальных сетях, где обсуждения психологических проблем перестали быть табу и превратились в тренд.

Особое внимание уделяется женской аудитории, которая составляет большинство обращений за психологической поддержкой. Внутренние данные сервиса «Ясно» фиксируют устойчивый рост потребности именно среди молодежи и женщин, что подтверждает изменение структуры запросов и расширение сегмента пользователей.

Увеличение спроса на онлайн-терапию среди молодежи способно выступить важным фактором роста доходов телемедицинских платформ, предоставляющих подобные услуги, поскольку поколение Z является не только самым многочисленным, но и стратегически значимым сегментом для развития цифрового рынка в перспективе, пояснили эксперты.

По данным исследования, российский рынок медицинских технологий в первом квартале 2025 года вырос на 16,2% относительно того же периода прошлого года. При этом совокупная выручка 70 крупнейших медтех-компаний, работающих в стране, достигла 13,1 млрд руб. Вместе с тем в сравнении с четвертым кварталом 2024 года общий объем выручки снизился на 31%. Компании связывают это со смещением акцентов на завершение контрактов, заключенных в 2024 году, вместо активного привлечения новых продаж.