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17.04.2025 в 15:10

ПСБ запустил «Гид для предпринимателя»

Пошаговая инструкция по запуску бизнеса и описание банковских услуг для МСП

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БАНК ПСБ ПАО | www.psbank.ru
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Стартовал рекламно-информационный проект ПСБ, посвященный продуктовой линейке банка для малого и среднего бизнеса. Речь об онлайн-регистрации бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании, торговом эквайринге и бесплатной бизнес-карте.

Имиджевый проект включает в себя брендированный лендинг «Гид для предпринимателя», который пошагово раскрывает ключевые действия, необходимые для создания бизнеса с нуля. При чтении гида у пользователя будет возможность узнать больше о том, какие инструменты понадобятся при открытии своего дела и как не ошибиться в их выборе. В этом ему помогут статьи, подробно раскрывающие суть продуктов для эффективного ведения и развития бизнеса. Кроме получения полезной информации, начинающий предприниматель сможет сразу перейти на сайт ПСБ и оформить нужную услугу.

Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ:

Лозунг нашего проекта «Бизнес легче, чем кажется» в полной мере отражает его цель — рассказать о том, что ПСБ предлагает целый комплекс продуктов для малого и среднего бизнеса. Если вы давно мечтаете открыть свое дело, то самое время действовать вместе с ПСБ. Банк поможет не только зарегистрировать бизнес, но и оформить специальную карту, открыть расчетный счет, а также обеспечит удобное и привлекательное обслуживание на всех этапах.

Для продвижения проекта планируется размещение баннерной рекламы в интернете, а также рекламные интеграции в четырех выпусках шоу Артемия Лебедева «Самые честные новости». В них российский бизнесмен и блогер расскажет об услугах банка ПСБ, которые позволят упростить ведение бизнеса и сделать работу предпринимателей комфортнее и удобнее.

ПСБ
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