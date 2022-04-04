«Верим в людей!»: ПСБ запустил имиджевую кампанию с Владимиром Вдовиченковым

ПСБ запустил традиционную весеннюю рекламную кампанию в обновленном формате. Её лицом стал известный российский актёр Владимир Вдовиченков, а слоган теперь гласит «ПСБ. Верим в людей!». Видеоролик рассказывает о главной ценности банка — клиентах: строителях, врачах, лётчиках, столярах, спортсменах. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ПСБ.

Популярность Владимира Вдовиченкова у разных поколений россиян и его образ искреннего, честного и открытого человека максимально соответствуют позиционированию ПСБ и способствуют повышению лояльности среди действующих и потенциальных клиентов, объяснили представители банка.

Елена Мелихова, вице-президент и директор департамента маркетинга ПСБ: Владимир транслирует уверенность, надёжность, силу, вызывает доверие. Это отражает ценности нашего банка, которые мы всегда стремимся донести до зрителей в создаваемых видеороликах. И обновление рекламной кампании стало закономерным и плановым шагом в реализации нашей стратегии дальнейшего роста, расширения клиентской базы и усиления бизнеса банка. Новая рекламная кампания показывает ежедневную жизнь обычных людей, которые работают, создают семьи, воспитывают детей. И все они делают нашу страну сильной, а ПСБ — надёжный партнёр для своих клиентов, помогает им в этом, подставляя свое крепкое финансовое плечо.

Представители ПСБ отмечают, что в этом году весенняя рекламная кампания направлена не только на повышение узнаваемости банка среди широкой аудитории, но и на расширение охвата стратегических для банка клиентских сегментов. Она будет транслироваться с 4 апреля по 31 мая по всем охватным каналам коммуникаций: ТВ, радио, наружная реклама, интернет.