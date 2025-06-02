РоАД предлагает запретить производителям и дистрибуторам прямые онлайн-продажи автомобилей

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложение запретить производителям и дистрибуторам осуществлять прямые онлайн-продажи автомобилей населению. Инициатива изложена в письме президента РоАД Алексея Подщеколдина на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Об этом сообщают «Ведомости».

РоАД предлагает включить соответствующее ограничение в разрабатываемый национальный план по развитию конкуренции на 2026−2030 годы. В текущей версии проекта правительственного распоряжения заложена цель довести долю прямых онлайн-продаж от производителей и дистрибуторов до 5% от общего объема реализации к концу 2026 года.

По данным «Автостата», в 2024 году в России было продано 1,57 млн новых легковых машин.

Ассоциация обосновывает свою позицию необходимостью защиты прав потребителей и сохранения сбалансированной конкурентной среды в авторетейле. В письме подчеркивается, что автодилеры обладают инфраструктурой для ремонта и обслуживания автомобилей, чего, как правило, нет у производителей и дистрибуторов.

Кроме того, развитие прямых продаж может привести к навязыванию дилерам невыгодных условий, включая поставки малоликвидных моделей, жесткую фиксацию цен и принудительное внедрение агентских схем взаимодействия.

В качестве альтернативного решения РоАД предлагает исключить из текста нацплана упоминания о конкретных категориях участников рынка, распространив требование о 5% доле онлайн-продаж на всех игроков.

Исполнительный директор РоАД Игорь Чикин пояснил, что ассоциация предлагает полностью запретить любые прямые продажи автомобилей конечным потребителям со стороны производителей и дистрибуторов, включая онлайн-каналы.

Рынок онлайн-продаж автомобилей в России активно развивается. С 2023 года «АвтоВАЗ» реализовал более 6,5 тыс. автомобилей через онлайн-витрину и маркетплейсы, хотя оформление и передача автомобиля потребителю происходят через дилерскую сеть. Маркетплейсы Ozon и Wildberries также участвуют в продажах новых автомобилей, сотрудничая с дилерами как с точками выдачи. К онлайн-продажам подключаются и банки: «ВТБ авто» и «Т-банк» уже предлагают цифровые каналы приобретения транспорта.