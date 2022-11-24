PRT и Sostav представили карту ключевых российских Telegram-каналов

PRT и Sostav составили карту ключевых российских Telegram-каналов. Каналы распределили по десяти тематическим категориям:
- новости,
- экономика и бизнес,
- технологии,
- маркетинг и реклама,
- юмор и лайфстайл.
- новые медиа,
- СМИ и информационные агентства,
- сервисы TG-аналитики,
- продюсерские центры,
- платформы продвижения нативной рекламы в Telegram.
Карта составлена на основе данных TGStat и аналитики SocialJet . В сводную таблицу вошли каналы, лидирующие по числу подписчиков, популярности среди рекламодателей, длительности присутствия в медиаполе и надёжности.
Ольга Муртазашвили, генеральный директор группы компаний PRT:
Это простая, на первый взгляд, идея создания прикладного инструмента поможет легко ориентироваться в постоянно меняющемся и быстрорастущем Telegram. Некоторое время назад мы поняли, что при написании предложений тратим много времени на сбор данных в открытых источниках, и это фактически требует консолидации каждый раз с нуля. В связи с этим мы решили сами создать универсальный источник, которым может пользоваться рынок. Мы благодарны коллегам из Sostav.ru за поддержку и предоставленную возможность проекту увидеть свет.
Карту планируется регулярно дополнять.