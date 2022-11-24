PRT и Sostav представили карту ключевых российских Telegram-каналов

Ольга Муртазашвили, генеральный директор группы компаний PRT:

Это простая, на первый взгляд, идея создания прикладного инструмента поможет легко ориентироваться в постоянно меняющемся и быстрорастущем Telegram. Некоторое время назад мы поняли, что при написании предложений тратим много времени на сбор данных в открытых источниках, и это фактически требует консолидации каждый раз с нуля. В связи с этим мы решили сами создать универсальный источник, которым может пользоваться рынок. Мы благодарны коллегам из Sostav.ru за поддержку и предоставленную возможность проекту увидеть свет.