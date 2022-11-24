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24.11.2022 в 15:53

PRT и Sostav представили карту ключевых российских Telegram-каналов

В сводную таблицу вошли каналы, лидирующие по числу подписчиков, популярности, длительности присутствия в медиаполе и надёжности

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PRT и Sostav составили карту ключевых российских Telegram-каналов. Каналы распределили по десяти тематическим категориям:

  • новости,
  • экономика и бизнес,
  • технологии,
  • маркетинг и реклама,
  • юмор и лайфстайл.
  • новые медиа,
  • СМИ и информационные агентства,
  • сервисы TG-аналитики,
  • продюсерские центры,
  • платформы продвижения нативной рекламы в Telegram.

Карта составлена на основе данных TGStat и аналитики SocialJet . В сводную таблицу вошли каналы, лидирующие по числу подписчиков, популярности среди рекламодателей, длительности присутствия в медиаполе и надёжности.

Ольга Муртазашвили, генеральный директор группы компаний PRT:

Это простая, на первый взгляд, идея создания прикладного инструмента поможет легко ориентироваться в постоянно меняющемся и быстрорастущем Telegram. Некоторое время назад мы поняли, что при написании предложений тратим много времени на сбор данных в открытых источниках, и это фактически требует консолидации каждый раз с нуля. В связи с этим мы решили сами создать универсальный источник, которым может пользоваться рынок. Мы благодарны коллегам из Sostav.ru за поддержку и предоставленную возможность проекту увидеть свет.

Карту планируется регулярно дополнять.

PRT Sostav Карта рынка SocialJet
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