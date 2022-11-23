Госдума повысила прожиточный минимум до 14 375 рублей в 2023 году

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, устанавливающий размер прожиточного минимума на 2023 год — он составит 14 375 руб. Рост относительно этого года составит 456 руб.

В мае правительство проиндексировало прожиточный минимум (составит 13 919 руб.), пенсии (в среднем составит 19 360 руб.) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ, составит 15 279 руб.) на 10% с 1 июня.

Также с 1 июня в Москве МРОТ вырос на 10% и составил 23 508 руб. Кроме того, на 10% увеличился прожиточный минимум в столице. Он составил 20 585 руб. в расчете на душу населения, 23 508 руб. для трудоспособного населения, 15 410 руб. для пенсионеров и 17 791 руб. для детей.