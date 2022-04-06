Агентство Prophet и школа интеллектуального права «Креатус» стали партнёрами

Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet возьмёт на себя функционал внешней пресс-службы первой в России школы интеллектуального права «Креатус» для московских креативных предпринимателей. В Prophet разработали айдентику школы, все визуальное сопровождение, создали лендинг, сейчас в работе наружная и диджитал-реклама, а также информационные материалы.

Школа интеллектуального права «Креатус» — это бесплатный образовательный проект, разработанный Агентством креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Пройти обучение в школе интеллектуального права смогут порядка 300 креативных предпринимателей Москвы. Это представители арт-индустрии и исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки компьютерных игр и программного обеспечения, архитектуры и дизайна, моды и издательской деятельности. Всего на 2022 год запланировано три потока. По окончании участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Евгения Дорофеева, генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, член комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям: Интеллектуальная собственность — это один из центральных узлов транзита творчества в экономику. Являясь частью сообщества креативных предпринимателей Москвы, мы очень хорошо понимаем возрастающую роль интеллектуального продукта в современных бизнес-процессах. Сегодня уже ни для кого не секрет, какие колоссальные репутационные и финансовые риски могут нести компании, пустившие вопросы управления интеллектуальной собственностью на самотёк. При этом не многие представители малого и среднего бизнеса понимают, как с ней работать.

По мнению руководителя агентства Prophet, без доступности и открытости специализированных знаний для креативных предпринимателей не будет сформирована массовая культура уважения и понимания интеллектуального права, не появятся эффективные собственники, не будет роста нематериальной капитализации российских креативных предприятий.

Евгения Дорофеева, генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, член комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям: Поддержка школы интеллектуального права «Креатус» имеет для нас особое значение. Это, безусловно, важный сигнал для всех креативных предпринимателей, демонстрирующий заинтересованность Москвы в создании перспектив для цивилизованного развития креативной экономики в целом. Мы считаем проект беспрецедентным и первым в своем роде, позволяющим креативным предпринимателям Москвы в сжатые сроки получить системные знания о сфере интеллектуальной собственности от ведущих экспертов.

В преподавательский состав школы интеллектуального права «Креатус» вошли известные практикующие юристы и предприниматели:

Сергей Матвеев — президент Федерации интеллектуальной собственности;

Екатерина Чуковская — директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP;

Руслан Гацалов — основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw.

Первая двухмесячная программа стартует 23 апреля и будет проходить в гибридном формате. В общей сложности интенсив включает в себя 29 академических часов. Подать заявку на участие в бесплатной программе можно на официальном сайте школы интеллектуального права «Креатус».