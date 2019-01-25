Новые акционеры «Пронто Медиа» снова меняют стратегию бизнеса «Из рук в руки»

Владелец российского «Пронто Медиа Холдинга» (ПМХ) вновь пересматривает стратегию развития бизнеса под брендом «Из рук в руки». Новым гендиректором ПМХ стал Омюр Сюренкок, сменивший на этом посту Анну Ушакову, сообщает «Коммерсант».

Ранее Омюр Сюренкок занимал должность коммерческого директора сети Mavi Jeans в России. Сюренкок пояснил, что его назначение связано с переходом голландской Trader Media East (владеет ПМХ) к новым акционерам (Demiroren Group), которые рассматривают варианты прекращения или продолжения операций в России. Желающие приобрести «Из рук в руки» сейчас есть, но группа даже не начинала обсуждать стоимость актива — пока у акционеров нет уверенности в необходимости продажи, рассказал он.

Стратегия холдинга за последние годы менялась не раз. Так, в 2015 году холдинг решил сосредоточиться на развитии в онлайне, отказавшись от выпуска газеты в Москве и Петербурге, а в других регионах переведя ее на франшизу. С 2015 года, когда отношения Турции и России ухудшились, рассматривалась и частичная продажа бизнеса. В 2016 году из-за неэффективности большая часть соглашений о франшизе была аннулирована, а летом 2017-го турецкие владельцы задумались о полной продаже оставшихся интернет-активов — онлайн-сервиса «Из рук в руки» и сайта поиска работы Job.ru. За «Из рук в руки» запрашивали до $20 млн.

В ноябре 2017 года TME объявила о ликвидации российского бизнеса в рамках пересмотра стратегии, а в декабре 2017 года Job.ru был продан крупнейшему в России порталу по поиску работы HeadHunter. Но уже летом 2018 года холдинг запланировал вложения в развитие и рекламную кампанию «Из рук в руки». В частности, сайт запустил продажу авиабилетов в партнерстве с Aviasales.