Производство автомобилей в России выросло на 19%

В 2023 году автозаводы в России выпустили 537 тыс. легковых автомобилей, что на 19% больше, чем в 2022 году. Также на 19,3% выросло производство грузовиков и на 68% - автобусов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Лидером российского автопрома по итогам прошлого года стал АвтоВАЗ: компания выпустила более 374 тыс. машин. По словам президента компании Максима Соколова, этот показатель стал рекордным для бренда Lada за последние десять лет.

УАЗ в прошлом году выпустил почти 39,5 тыс. автомобилей, что на 13% больше результатов 2022 года. 53,2 тыс. единиц техники, включая грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы изготовил КамАЗ.

По словам экспертов, роста удалось достичь за счёт того, что 2022 год был откровенно провальным для отечественного автопрома. Для сравнения, в 2021 году выпущено 1,4 млн легковых автомобилей.

В 2022 году для поддержки отечественных автозаводов была принята Стратегия развития российской автомобильной отрасли, напоминает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако пока заметных результатов она не дала, считает он. По его прогнозам, в текущем году отечественные автозаводы нарастят объёмы производства, однако рассчитывать на рывок не приходится.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне стали чаще брать кредиты на подержанные авто. Доля автокредитов в общих продажах машин с пробегом выросла до 15%, что вдвое превышает показатель 2022 года.