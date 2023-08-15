Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen может начаться до конца 2023 года

Производство легковых автомобилей на бывшем заводе Mercedes может начаться в 2024 году, пишут РИА «Новости» со ссылкой на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В кулуарах форума «Армия-2023» он также сообщил журналистам, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могут начать до конца текущего года.



«Думаю, что до конца года это может произойти», — цитирует агентство Мантурова.

В мае Volkswagen завершил сделку по продаже бизнеса в России. 100% долей «Фольксваген груп рус», а также подконтрольные ему структуры выкупил дилер «Авилон».

Структуре «Авилона» перешли 100% долей российского юрлица Volkswagen ООО «Фольксваген груп рус», а также подконтрольных ему ООО «Фольксваген компоненты и сервисы», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование».

Сумма сделки в сообщении компании не указана. Ранее источники «Интерфакса» заявляли, что на день согласования сделки (17 апреля, по их данным) её цена составляла почти 11,3 млрд руб.

В июне бывшая дочерняя организация автоконцерна Volkswagen в России сменила название на AGR Automotive Group. По словам представителя компании, ренейминг стал первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику. Ребрендинг коснётся фирменного корпоративного стиля организации, «визуальной идентификации». Его также проведут в дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий.