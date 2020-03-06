Производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Некогда крупнейший производитель кваса, новгородская «Дека», лишилась прав на бренд «Никола». Получить контроль над маркой могут структуры «Сити Инвест Банка», банкротящие производителя, сообщает «Коммерсант».

Владельцем «Николы» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ФИПС) значится кипрская Mediapoint, контроль над которой по трастовому соглашению передан «Сити Инвест Банку». В феврале Mediapoint обратилась в ФИПС с заявлением о передаче прав на «Николу» третьей стороне. Помешать этому попытался основной кредитор «Деки» ВТБ. На этой неделе банк обратился в суд с заявлением о запрете регистрировать договор о передаче прав на «Николу», но суд в удовлетворении требований отказал.

По собственным оценкам, в 2017 году «Дека» занимала 35% российского рынка кваса, а на «Николу» приходилось 15,4% продаж напитка в стране. Однако в 2018 году бизнес столкнулся с трудностями. «Сити Инвест Банк» был инициатором банкротства «Деки» и пытался войти в число кредиторов компании с долгом 2,5 млрд руб. Помимо этого в реестр кредиторов входят ВТБ с долгом 692 млн руб., «Юникредит-банк» (213 млн руб.) и «Промсвязьбанк» (99,4 млн руб.).

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин оценивает стоимость «Николы» в 2,9 млрд руб. на основе средней выручки «Деки» за пять лет и наценки за бренд. По мнению аналитика, бренд может быть интересен крупным производителям напитков, таким как Coca-Cola и PepsiCo.