Производитель хлебцев «Щедрые» и Kruazett приобрел маслодельный завод «Моршанский»

Компания «Ориент Продактс», принадлежащая миллиардеру Андрею Зокину, приобрела 100% долей маслодельного завода «Моршанский» в Тамбовской области. Предприятие выпускает сыры и другую молочную продукцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, оценили стоимость сделки в 0,6−1 млрд руб.

Завод основан в 1954 году, а в 2005-м перепрофилирован под производство сыров. В ассортимент входят чечил, сулугуни, адыгейский сыр и моцарелла, а также сливочное масло, молоко и творог. По итогам 2025 года выручка предприятия достигла 1 млрд руб. против 804 млн руб. годом ранее, чистая прибыль выросла со 6,7 млн до 102 млн руб.

До февраля 2026 года активом владели Максим Емельянов и Павел Митюков. Сделке предшествовал корпоративный конфликт между партнерами. В октябре 100% долей завода перешли к Емельянову, после чего предприятие сменило собственника.

В 2023 году Андрей Зокин приобрел у шведского концерна Lantmännen производство хлебцев в Ленинградской области. Компания выпускает продукцию под марками «Щедрые» и Kruazett. В 2025 году ее выручка составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 290 млн руб.

В «Ориент Продактс» сообщили, что приобретение завода продолжает развитие группы на рынке FMCG. Новый актив позволит расширить ассортимент и нарастить производство. В планах — инвестиционные проекты по запуску новых видов продукции.

По мнению опрошенных экспертов, объединение предприятий позволит использовать общие каналы сбыта и логистику, несмотря на небольшое количество прямых производственных синергий.