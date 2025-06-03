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03.06.2025 в 15:45

80% софта для управления финансами в российских компаниях составляют локальные разработки

Бизнес все чаще отказывается от иностранных решений в пользу отечественных

В России ускоряется переход на отечественное программное обеспечение (ПО). 80% софта для управления финансами составляют российские решения, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, российские компании все активнее отказываются от иностранных решений в пользу отечественных — от операционных систем до сложных корпоративных платформ. Слова премьер-министра приводит ТАСС.

Особенно заметен прогресс в сфере финансов и проектирования. Мишустин отметил, что 80% программ, используемых для управления финансами, — российского происхождения. Также половина программ для цифрового проектирования — отечественная. На рынке платформ для автоматизации производственных процессов доля российских решений достигла 40%, а в сегменте комплексных систем управления ресурсами — 60%.

Глава правительства подчеркнул, что цифровизация стала приоритетом для бизнеса. В 2024 году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения компании потратили более 3 трлн руб. — на 50% больше, чем в 2021-м. Мишустин подчеркнул, что использование современных цифровых инструментов способствует росту эффективности и производительности на предприятиях.

Значительную роль в продвижении отечественного ПО сыграли индустриальные центры компетенций. Сейчас в стране действует 36 таких центров, объединяющих более 500 компаний. На их базе формируются и внедряются новые цифровые решения. Из 160 предложенных проектов уже реализуются 140, при этом только 32 из них финансируются за счет государственных грантов, остальные развиваются на частные инвестиции.

ПО программное обеспечение Михаил Мишустин
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