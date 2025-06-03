80% софта для управления финансами в российских компаниях составляют локальные разработки

В России ускоряется переход на отечественное программное обеспечение (ПО). 80% софта для управления финансами составляют российские решения, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, российские компании все активнее отказываются от иностранных решений в пользу отечественных — от операционных систем до сложных корпоративных платформ. Слова премьер-министра приводит ТАСС.

Особенно заметен прогресс в сфере финансов и проектирования. Мишустин отметил, что 80% программ, используемых для управления финансами, — российского происхождения. Также половина программ для цифрового проектирования — отечественная. На рынке платформ для автоматизации производственных процессов доля российских решений достигла 40%, а в сегменте комплексных систем управления ресурсами — 60%.

Глава правительства подчеркнул, что цифровизация стала приоритетом для бизнеса. В 2024 году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения компании потратили более 3 трлн руб. — на 50% больше, чем в 2021-м. Мишустин подчеркнул, что использование современных цифровых инструментов способствует росту эффективности и производительности на предприятиях.

Значительную роль в продвижении отечественного ПО сыграли индустриальные центры компетенций. Сейчас в стране действует 36 таких центров, объединяющих более 500 компаний. На их базе формируются и внедряются новые цифровые решения. Из 160 предложенных проектов уже реализуются 140, при этом только 32 из них финансируются за счет государственных грантов, остальные развиваются на частные инвестиции.