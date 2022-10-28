Пик спада российской экономики придётся на середину 2023 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центрального Банка по денежно-кредитной политике заявила, что нижняя точка спада ВВП РФ придётся на середину 2023 года. Текст выступления Набиуллиной опубликован на сайте регулятора.

«Восстановительный рост экономики в следующем году начнётся немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придётся на середину следующего года», — отметила глава Центробанка.

Она подчеркнула, что спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности в стране.

Кроме того, Набиуллина рассказала, что Совет директоров Банка России на прошедшем сегодня заседании сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. ЦБ принял решение не менять ставку впервые с середины марта 2022 года. За полгода регулятор провёл подряд шесть раундов смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с рекордных 20 до 7,5% годовых.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии «Росбанка» Евгений Кошелев отмечает, что в целом, ЦБ оставил без комментария направление возможного изменения ставки на последующих заседаниях, однако согласно обновлённой средней оценке ключевой ставки до конца года, регулятор рассматривает симметричные сценарии её снижения и повышения на 25−50 б.п.

Согласно выступлению Набиуллиной, ЦБ немного ухудшил прогноз по инфляции на этот год — в сентябре регулятор считал, что цены увеличатся на 11−13%, а теперь он уточнил этот уровень до 12−13%. Прогноз учитывает перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. В конце сентября правительство решило повысить их 1 декабря 2022 года вместо плановой даты 1 июля 2023 года.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — отметила Набиуллина.

Прогноз по инфляции на 2023 и 2024 год ЦБ оставил без изменения: 5−7% и 4% соответственно.

16 сентября Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых, отметив низкие темпы прироста потребительских цен.