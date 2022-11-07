Андрей Новиков стал новым гендиректором «Профи»

Андрей Новиков стал генеральным директором «Профи». Ранее он занимал пост заместителя гендиректора и отвечал отвечал за развитие отношений с акционерами, инвесторами, дочерними компаниями, а также курировал новые проекты. Новиков сменил Егора Руди, который управлял сервисом с момента создания в 2014 году, рассказали Sostav в пресс-службе «Профи».

Руди возглавит совет директоров холдинга Eruditor Group, в который входят компании «Профи», Zoon, «Руки», «Мета», TutGood и продолжит отвечать за продуктовую стратегию «Профи» и других активов холдинга. Также Егор планирует сфокусироваться на собственных проектах вне Eruditor Group.

«Следующим этапом будет обеспечение устойчивого роста бизнеса, операционной эффективности и прибыльности», — рассказал Новиков.