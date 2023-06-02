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02.06.2023 в 11:14

Как продвигать госпрограмму на покупку автомобилей — кейс OMD Resolution и Lada

Агентство провело кампанию в «ПромоСтраницах» и повысило конверсию на 29%

В конце 2022 года команда диджитал-агентства OMD Resolution, входящего в OMD OM Group , запустила рекламную кампанию бренда Lada в «ПромоСтраницах» для продвижения госпрограммы на покупку авто. При размещении она делала ставку на построение знания, а в результате получила не только охваты, но и высокую конверсию. Диджитал-аккаунт-директор Ника Чумакос, старший диджитал-менеджер Светлана Степанова и диджитал-менеджер Екатерина Иванова из агентства OMD рассказали Sostav, что помогло достичь таких показателей.

Задачи

Наша команда ставила перед собой две задачи — рассказать читателям о том, как купить автомобиль Lada со скидкой 20% и привлечь на сайт заказчика. Мы не делали акцент именно на получение заявок на кредит или участие в госпрограмме, так как ожидали, что формат будет больше работать на верхние уровни воронки, позволит охватить заинтересованную аудиторию и привлечь её на сайт. Нас интересовали взаимодействия потенциальных покупателей с продуктом, например загрузка брошюр с моделями автомобилей или открытие форм заявок на сайте. Так мы собираем сегменты аудитории и используем их в дальнейших кампаниях.

Редакция «ПромоСтраниц» подготовила темы и написала статьи

Сначала мы просим клиента заполнить бриф, чтобы больше узнать о продукте, сформулировать задачу и избежать ошибок в дальнейшей работе. Обычно используем шаблон, но в этом случае собирали персонализированный вариант: у «ПромоСтраниц» своя специфика и стандартных вопросов было недостаточно. С помощью редакции мы дополнили бриф необходимыми пунктами, и заказчик смог в подробностях описать цели, задачи и потребности.

Для запуска рекламной кампании команда «ПромоСтраниц» придумала темы статей, согласовала их с клиентом и написала восемь материалов, которые рассказывали о преимуществах продукта с разных сторон. Среди них были такие.

Статьи, которые решали потребности определённого типа аудитории. Например, тех, кто планирует покупать свой первый автомобиль.

Этой статьёй мы рассчитывали привлечь аудиторию 25–35 лет, например молодые семьи или тех, кто недавно получил права

Общие статьи, в которых мы подробно рассказывали о госпрограмме, её требованиях и условиях. Чтобы привлечь разную целевую аудиторию, использовали адресные заголовки — так пользователю проще себя узнать, и он с большей вероятностью прочитает текст.

Редакция использовала один универсальный текст и подготовила к нему несколько заголовков с обращением. В результате с помощью одного материала мы получили охват разных сегментов целевой аудитории

Команда «ПромоСтраниц» использовала разные форматы статей: обзоры, инструкции, вопрос-ответ, советы, юзкейсы. Так мы смогли протестировать сразу несколько гипотез и понять, какие типы текстов работают лучше и приносят большую конверсию.

Настроили и запустили рекламную кампанию

«ПромоСтраницы» хороши тем, что рекламные статьи показываются в сервисах «Яндекса» и РСЯ, а их аудитория — более 96 млн человек на 55 тыс. площадках. Мы продвигались на платформе два месяца. За это время не вносили корректировок в тексты, обложки и заголовки — статьи хорошо работали изначально. Меняли только настройки продвижения: масштабировали и продлевали кампании, увеличивали дневной бюджет.

Так выглядела реклама Lada в РСЯ. При клике на баннер читатель переходил на «ПромоСтраницу», где мог подробнее узнать о программе господдержки Так выглядела реклама Lada в РСЯ. При клике на баннер читатель переходил на «ПромоСтраницу», где мог подробнее узнать о программе господдержки Так выглядела реклама Lada в РСЯ. При клике на баннер читатель переходил на «ПромоСтраницу», где мог подробнее узнать о программе господдержки

История с господдержкой при покупке автомобиля актуальна для многих пользователей, поэтому рекламную кампанию настроили на максимально широкую аудиторию: людей возрастом от 25 до 55 лет по всей России.

Одна из особенностей кампаний Lada — это сквозная контент-коммуникация «360». Бренд использует разные каналы продвижения, включая радио, ТВ и интернет, и делает рекламу с одним чётким посылом. Такой подход позволяет создать инфоворонку вокруг покупателя и усиливает общий эффект от продвижения.

Какие получили результаты

Рекламную кампанию мы оценивали по нескольким показателям: охват, конверсия верхнего уровня — коэффициент вовлечения, стоимость клика. За два месяца продвижения получили более 17 млн показов. Охват составил 4 млн, а переходы — почти 200 тыс.

Такие цифры мы получили по результатам размещения в «ПромоСтраницах»

При оценке разделили конверсию на три уровня. На первом из них мы анализировали посещение внутренних страниц сайта после перехода. На втором — использование конфигуратора, открытие форм заявок и скачивание брошюр. На третьем — заполнение анкеты на участие в госпрограмме и количество оставленных контактов. Мы увидели, что «ПромоСтраницы» хорошо привлекают пользователей на первом и втором этапе воронки и качественно готовят их к совершению покупки.

Каждый четвёртый визит был конверсионным: пользователи использовали конфигуратор, открывали формы и заполняли заявки. Этот показатель оказался выше, чем в других медийных источниках, где мы дольше продвигались и постоянно оптимизировали кампанию.

Успешный запуск в «ПромоСтраницах» повысил общую конверсию на 29%. Она позволила уменьшить итоговую стоимость клика на 10% и составила 146 руб.

При анализе текстов наша команда увидела, что лучше сработали материалы в формате советов и инструкций, где в заголовках акцент был на преимуществах и выгодах для клиента. Например, «Как купить Ладу и сэкономить Х рублей» или «Как выбрать и выгодно купить первый автомобиль». Ещё мы получили большое число переходов с юзкейсов. Думаем, так вышло потому, что формат статьи более нативный: сторителлинг вызывает доверие и мотивирует прочитать материал до конца.

Оптимальный период действия рекламной кампании — два месяца и дольше. Уже на старте мы получили неплохие результаты, но со временем кампания стала разгоняться и дала максимальный эффект. Это происходит за счёт обучения алгоритма показов: чем дольше активна кампания, тем более подходящую и качественную аудиторию находит алгоритм.

Ещё один результат от продвижения в «ПромоСтраницах» — увеличение количества поисковых запросов

Почему реклама в «ПромоСтраницах» дала такой эффект

«ПромоСтраницы» оказались одним из самых эффективных каналов продвижения среди остальных. Добиться высоких показателей помогли несколько факторов.

Ситуация на рынке. Мы запустили рекламную кампанию в период, когда с рынка ушли многие бренды, выросли цены на автомобили и, соответственно, снизилась покупательская способность. Наше предложение — покупка автомобилей Lada с господдержкой — оказалось действительно актуальным для потребителей. Оно попало точно в цель: у людей была потребность узнать, как выгодно взять новую машину, и они увидели решение.

Качественный контент. Во всех статьях мы просто и доступно рассказали о преимуществах продукта, закрыли боли и потребности аудитории. При подготовке некоторых материалов редакция «ПромоСтраниц» использовала статистику от «Яндекса», чтобы обозначить проблему и подкрепить её фактами. Например, статистика была такой.

В лиде привели статистику: конкретные цифры выглядят убедительно и вызывают доверие читателя

Scroll2Site. Благодаря механике бесшовного перехода на сайт пользователю не нужно совершать лишних действий: кликов и переходов на новые вкладки. Статья по смыслу плавно подводит к переходу на посадочную страницу, и читатель может сам подробнее узнать о том, что прочитал в тексте.

Анна Курочкина, маркетинг-директор Lada:

«ПромоСтраницы» планировались в качестве охватного обучающего формата, так как продукт госпрограммы непривычный для потребителя. Важно было рассказать о правилах и простоте участия. В итоге «ПромоСтраницы» сработали как брендформанс-инструмент, ведь нам удалось не только получить широкий охват, но и простимулировать переходы на сайт, которые сконвертировались в действие.

Что мы рекомендуем учесть маркетологам при размещении в «ПромоСтраницах».

  1. Использовать «ПромоСтраницы» не только для повышения охвата, но и для увеличения конверсий — в этом помогает технология бесшовного перехода Scroll2Site.
  2. Работать в связке с редакцией «ПромоСтраниц» — она подскажет, как доработать контент, чтобы он был эффективнее.
  3. Размещаться в «ПромоСтраницах» два месяца и больше. За этот срок кампания разгонится, и вы получите максимальные охваты и конверсии.
  4. Запускать кампанию в «ПромоСтраницах» параллельно с другими каналами продвижения — такая сквозная контент-коммуникация даст больший эффект.
  5. Если продвигаете продукт с долгим циклом сделки, нужно собрать данные дочитавшей аудитории и настроить на неё ретаргетинг. Так шансов, что пользователь вернётся и купит продукт, будет больше.
  6. Необходимо тестировать много заголовков с разным фокусом, например на цену или выгоду. Также использовать разные форматы статей: подборки, обзоры, юзкейсы. Это поможет понять, какие именно тексты принесут высокие охваты и конверсию.
Lada OMD OM Group OMD Resolution
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