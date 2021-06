Новая торговая марка Believe it: гуманность, этичность и доброта

Дмитрий Юмалов, маркетолог «ЕТЕК Продакшн»:

Believe it — первая белорусская торговая марка растительных заменителей мяса. Продукт совсем недавно появился на полках, но мы уже слышим позитивные отзывы потребителей. Достойное качество и брендинг сделали свое дело — Believe it покупают как вегетарианцы и веганы, так и мясоеды, которые хотели бы разнообразить свой рацион и попробовать что-то новое.

Сейчас мы активно развиваем соцсети, проводим акции, участвуем в уличных фестивалях вместе с рестораном-партнером. В планах — выход на российский рынок и поставки в общепит.