WSJ: продажу TikTok в США отложили на неопределенный срок

США отложили принудительную продажу американского сегмента TikTok на неопределенный срок. Это связано с тем, что Джо Байден проводит пересмотр действий Дональда Трампа по устранению рисков безопасности со стороны китайских IT-компаний, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Переговоры между Комитетом по иностранным инвестициям в США и TikTok продолжаются. По словам одного из собеседников издания, возможные решения включают использование доверенной третьей стороны для управления активами TikTok, что не потребует прямой продажи. При этом любое решение будет отличаться от первоначального обсуждения в сентябре 2020 года, поскольку соцсети больше не грозит «неминуемое закрытие».

Oracle, Walmart и другие компании все еще могут участвовать в возможной сделке, рассказали источники, близкие к ситуации, но многое зависит от действий администрации Байдена. Окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе: 18 февраля правительство должно дать официальный ответ на судебный иск TikTok против указа Трампа.

В июле 2020 года бывший президент США заявил о готовности принять меры против китайской соцсети. Правительство обязало владельца сервиса, компанию ByteDance, продать американский сегмент TikTok компании из США. Соответствующий закон должен был вступить в силу 27 сентября, новыми владельцами соцсети могли стать корпорация Oracle и ритейлер Walmart.

Крайний срок завершения сделки отодвигался и был назначен на 4 декабря, после этого правительство США отказалось продлевать срок продажи компании. TikTok грозила блокировка на территории страны. Владельцы соцсети ходатайствовали о временном запрете на вступление в действие ограничений, суд его одобрил, но в конце декабря американские власти подали апелляцию на решение суда.