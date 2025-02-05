Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой запретить продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, молодым людям в возрасте до 21 года. По его мнению, это поможет снизить «уровень алкоголизации» молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Идею поддержали сенатор Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Клишас добавил, что без урегулирования интернет-торговли алкоголем считает инициативу «бессмысленной».

«Чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, в том числе меньше алкоголя и табака, тем будет выше продолжительность их трудовой и социально активной жизни», — подчеркнул Леонов.

Кроме этого, Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.