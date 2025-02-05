Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

BYYD | Blog
Redach — про контент и дизайн
Mates China | Продвижение в Китае

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.02.2025 в 16:10

Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

Идею поддержали в Совфеде и Госдуме

4

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой запретить продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, молодым людям в возрасте до 21 года. По его мнению, это поможет снизить «уровень алкоголизации» молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Идею поддержали сенатор Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Клишас добавил, что без урегулирования интернет-торговли алкоголем считает инициативу «бессмысленной».

«Чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, в том числе меньше алкоголя и табака, тем будет выше продолжительность их трудовой и социально активной жизни», — подчеркнул Леонов.

Кроме этого, Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

Госдума Следственный комитет Александр Бастрыкин Совфед
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.