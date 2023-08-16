Платёжный сервис Prodamus приобрёл платформу для запуска онлайн-курсов AXL

Агрегатор платёжных систем для онлайн-школ Prodamus закрыл сделку по покупке платформы для создания онлайн-курсов AXL. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельца и гендиректора Prodamus Романа Мамуткина, а также совладелеца и гендиректора AXL Дмитрия Юрченко. По их словам, стоимость сделки составила около 480 млн руб. — «семь годовых выручек AXL».

В сделку вошла российская часть платформы AXL. Юрченко пояснил, что в 2022 году «было принято решение продать российскую часть бизнеса AXL и развивать её на международных рынках».

Представитель Prodamus уточнил, что компания намерена вложить ещё около 300 млн руб. в технологическое развитие актива, расширение команды и его продвижение.

Мамуткин добавил, что решение купить AXL связано с тем, что Prodamus полностью отключили от популярной платформы для создания онлайн-школ Getcourse 15 августа, в личных кабинетах оповещения об этом появились уже в июле. «Наш бизнес зависим от таких платформ, и нам нужно устранять этот риск-фактор» — сказал изданию бизнесмен.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», единственным собственником ООО «10Х ИТ-решения» (российское юрлицо AXL) является Дмитрий Юрченко. Но в AXL пояснили, что кроме своей доли в активе, Юрченко также номинально владеет в нём долей второго совладельца компании — Даниила Мусатова. В каких пропорциях распределены доли между совладельцами, представитель платформы не уточнил.

По итогам сделки Prodamus рассчитывает в 12 раз нарастить выручку к 2025−2026 году. «С собственной IT-платформой для запуска онлайн-школ компания сможет сформировать полноценную экосистему обучающих продуктов», — подчеркнул Мамуткин.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2022 году выручка ООО «Продамус» была на уровне 1 млрд руб., чистая прибыль — 240,7 млн руб. Выручка ООО «10Х ИТ-решения» по РСБУ за тот же период составила 35 млн руб., чистая прибыль — 17,5 млн руб. В первом полугодии 2023 года компания нарастила выручку до 47 млн руб. Оценка актива проводилась исходя из текущих темпов роста выручки, указал представитель AXL.