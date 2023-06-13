Минцифры разрешит принудительное лицензирование иностранного ПО

В России появится список товаров и объектов интеллектуальной собственности, которые отечественные компании смогут использовать без согласия правообладателей, но при этом выплачивая им компенсацию. Как узнали «Известия», власти готовят поправки для введения процедуры принудительного лицензирования в «некоторых случаях». Отмечается, что в список теоретически могут войти товары, программы, фильмы, музыка и так далее.

Минцифры и другие ведомства уже «прорабатывают комплексную модель внесения изменений в действующее законодательство», говорится в письме министерства в адрес «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), на которое ссылается издание. Документ подписан директором департамента развития отрасли информационных технологий‌ Дмитрием Никитиным.

В Минцифры пояснили изданию, что корректировки касаются только иностранного программного обеспечения (ПО). Предложения о таких изменениях в нормативные акты «находятся на согласовании с ведомствами», указали в министерстве.

«Задача поправок — дать возможность временного использования иностранного ПО, без которого не может обойтись компания, и поэтапного перехода на отечественные продукты. При этом не поощряя пиратство и направляя средства от использования иностранного ПО на развитие российских продуктов», — уточнили в Минцифры.

По словам гендиректора Ассоциации «Интернет-видео», члена экспертного совета «Фонда кино» Алексея Бырдина, в отрасли и профильных госорганах есть консенсус по поводу того, что медиаиндустрия работает стабильно, «нет никаких предпосылок для ограничения защиты исключительных прав иностранных правообладателей кино, музыки или книг».

«Российским компаниям дадут право использовать интеллектуальную собственность без согласия правообладателей, но с выплатой им компенсации. Теоретически, под это правило могут попасть ПО, музыка, кино, книги, изобретения, товарные знаки, знаки обслуживания и другое», — пояснил изданию глава ОПИ Олег Павлов.

Ранее в Минюсте посчитали необходимым ввести практику «параллельного проката» не только в офлайн-кинотеатрах, но и на видеосервисах. Стриминги не поддерживают принудительное лицензирование контента, так как не хотят ухудшать отношения с правообладателями. Хотя онлайн-кинотеатры начали терять контент (не только новый, но и старый), предлагаемая мера всё ещё непопулярна на рынке — против неё выступили также Минэкономики и Минкульт.