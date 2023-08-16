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16.08.2023 в 18:20

Осенью выйдет приложение, автоматически списывающее деньги с проспавших

Средства будут перечислять благотворительным организациям

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Волонтерский проект «Добро.РФ» запустит мобильное приложение «Добро.Будильник», которое будет списывать деньги с тех, кто проспал или отложил будильник, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу думского комитета по молодежной политике Артём Метелева.

Средства будут автоматически перечисляться с карты на счёт выбранного фонда.

Для использования будильника нужно привязать банковскую карту, установить сумму, желаемую для списания, и выбрать благотворительный фонд. Списываться деньги будут автоматически, но не чаще, чем раз в день.

«Даже если вы проспали, ваше утро стало добрым», — сказал Метелев. Новое приложение выйдет в начале осени.

Мобильные приложения сон Добро.Будильник
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