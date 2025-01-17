Прибыль «Сбера» за 2024 год превысила 1,5 трлн рублей

В 2024 году «Сбер» заработал чистую прибыль в размере 1,5 трлн руб. Это превышает показатель 2023 года на 4,6%. Рентабельность капитала составила 23,4%. В декабре банк получил 117,6 млрд руб. чистой прибыли (рост показателя год к году на 1,7%) при рентабельности капитала в 20,1%. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера».

Чистые процентные доходы кредитной организации в прошлом году увеличились на 12,4% в годовом выражении, до 2,6 трлн руб., чистые комиссионные доходы — на 4,2%, до 746,4 млрд руб. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, выросли на 12,3%, до 714,7 млрд руб. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов за год составила 1,5%.

Операционные расходы банка возросли на 16,3%, до 979,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 27,3%.

Число розничных клиентов «Сбера» увеличилось на 1,4 млн с начала года, до 109,9 млн человек, количество активных корпоративных клиентов — на 0,1 млн, до 3,3 млн компаний.

Число активных ежемесячных пользователей «СберБанк Онлайн» возросло на 1,4 млн, до 83,3 млн человек, количество ежедневных пользователей — на 1,9 млн, до 45,6 млн человек.

Активных ежемесячных пользователей мобильного приложения «СберKids» стало больше на 0,8 млн — 2,2 млн человек. Количество участников программы лояльности «СберСпасибо» увеличилось на 14,7 млн, до 91,9 млн клиентов, число пользователей подписки «СберПрайм» — на 12,4 млн, до 22,4 млн человек.

Розничный кредитный портфель банка вырос на 12,4%, до 17,5 трлн руб., портфель жилищных кредитов — на 8,6%, до 11 трлн руб., портфель потребительских кредитов — на 0,7%, до 3,9 трлн руб. Портфель кредитных карт прибавил 43,1%, объем портфеля составил 2,3 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель вырос на 19%, до 27,8 трлн руб.