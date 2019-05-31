Президент подписал указ о присвоении аэропортам имен известных людей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому 44 аэропорта страны получили имена людей, имеющих особые заслуги перед отечеством, сообщается на официальном интернет-портале официальной информации.

Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево получили имена Михаила Ломоносова и Александра Пушкина соответственно. Нижегородский аэропорт Стригино теперь назван в честь Валерия Чкалова.

В Петропавловске-Камчатском теперь есть аэропорт имени Витуса Беринга. Самарский аэропорт Курумоч назван в честь Сергея Королева. Указ вступил в силу с 31 мая текущего года.