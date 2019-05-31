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31.05.2019 в 16:35

Президент подписал указ о присвоении аэропортам имен известных людей

Имена людей, имеющих особые заслуги перед отечеством получили 44 аэропорта

Depositphotos

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому 44 аэропорта страны получили имена людей, имеющих особые заслуги перед отечеством, сообщается на официальном интернет-портале официальной информации.

Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево получили имена Михаила Ломоносова и Александра Пушкина соответственно. Нижегородский аэропорт Стригино теперь назван в честь Валерия Чкалова.

В Петропавловске-Камчатском теперь есть аэропорт имени Витуса Беринга. Самарский аэропорт Курумоч назван в честь Сергея Королева. Указ вступил в силу с 31 мая текущего года.

Владимир Путин Аэропорт
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